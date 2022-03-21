Asgari ücrette düzenleme olacak mı? AKP’den yeni açıklama geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Gazetecilerin ‘asgari ücrette bir düzenlemeye gidilecek mi?’ sorusuna Çelik, şu cevabı veridi;

*Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir.

*Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim.

*Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.

ADANA’DAKİ OLAYLAR

AKP Sözcüsü Çelik, Adana’daki gösterilere polisin müdahalesiyle ilgili “Çeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılırken ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez Provokasyonları görüyoruz. Haftada neredeyse 1 gün sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını biliyoruz” dedi.

Ayrıca, Çelik, “28 Şubat yeniden canlanıyormuş gibisinden açıklamalar var. Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. 28 Şubat uygulamalarını ortadan kaldıran uygulamalara en büyük desteği biz verdik” ifadelerini kullandı.