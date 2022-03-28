Alım gücü azalan vatandaş ikinci el pazarına koştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan, iğneden ipliğe her türlü araç gereç ve giysilerin satıldığı 2. El Giyim ve Eşya Fuarı’na büyük ilgi oldu. 5 TL’den satılan terlikten, 150 liraya satılan kabanlara kadar pazarda her şey satışa sunuldu.

Mustafa SARIİPEK

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Hemen her şeye gelen son zamlardan sonra alım gücü düşen vatandaşlar ihtiyaçlarını ikinci el pazarlarından görmeye çalışıyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel hale getirilen fakat iki yıldır kurulamayan, iğneden ipliğe her türlü araç gereç ve giysilerin satıldığı 2. El Giyim ve Eşya Fuarı'na büyük ilgi oldu.

5 TL'den satılan terlikten, 150 liraya satılan kabanlara kadar pazarda her şey satışa sunuldu.

Başta akaryakıt olmak üzere sürekli yükselen fiyatlarla geçinemez hale gelen vatandaşların alım gücü de giderek düştü. Muğla da bile artık vatandaşlar özellikle eşya ve giysiler almak için daha çok pazarlara yöneldi.

KIYAFETTEN SÜS EŞYASINA KADAR HER ŞEY VAR

Köyceğiz’de önceki yıllarda kurulan ve genelde bazı dernekler yararına olan geleneksel 2. El Fuarı’na bu sene katılım çok fazla oldu.

Turizm Danışma Bürosu önündeki meydana kurulan 250 civarındaki stantlarda bir ev ve insanların giyebileceği her türlü ihtiyaç satışa sunuldu.

Giyilmiş terlikler 5, ayakkabılar 25-100, kadın elbiseleri 20 -100, pantolonlar 15-60, çocuk elbiseleri 5-25, montlar 25-75, bakır tabaklar, kazan ve tepsiler 45-80, gaz lambaları 30-60, oyuncaklar 5-50 TL arasında satışa sunuldu.

Biblolar, süs eşyaları, seramikler, tatlılar, gözleme ve daha akla gelebilecek her şeyin olduğu Pazar adeta bir karnaval yeri gibiydi.

DAHA ÖNCE DERNEKLER YARARINA SATIŞ YAPIYORDU

Bir stantta satış yapan Ferhunde Gülnaz, önceki yıllarda bölgede yaşayan yabancıların genelde fazla eşyalarını değerlendirmek için açtığı pazarın giderek dernekler yararına dönüştüğünü söyledi.

Gülnaz, şöyle dedi: “Pazar sonraki yıllarda genelde çeşitli hayır dernekleri yararına açılmaya başladı. Sonra daha da büyütülerek ikinci el pazarına dönüştü. İki yıldan bu yana açılamayan pazara ilgi fazla olunca yeri biraz daha fazlalaştırılarak meydanlara taştı. Stant açan da fazla oldu katılım sayısı da.”

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