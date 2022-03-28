Alışverişten dönen Bulgarlar araç kuyruğu oluşturdu

Edirne'de günübirlik alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları ülkelerine geri dönerken Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edirne’ye günübirlik alışverişlerini yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla yurda giriş yapan Bulgaristan vatandaşları gece saatlerinde ülkelerine dönmek için Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu.

Alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan Bulgarlar, giyimden gıdaya kadar birçok esnafın da yüzünü güldürmeye devam ediyor. Alışveriş yapan Bulgarlar da esnaf da durumdan memnun olduklarını belirtti.

İHTİYAÇLARIMIZI ALDIK

Bulgaristan’ın Haskova kentinden Edirne'ye alışveriş için geldiğini belirten Senayik Hüseyin, “Bu sabah Edirne'ye alışveriş için gittik. Kapıkule Sınır Kapısından bu kadar araç yoğunluğunun olduğunu bilseydik dönüşümüzü başka bir güne ertelerdim. Edirne'de alışverişimizi yaptık. Ev için lazım olan ihtiyaçlarımızı aldık. Şu an Kapıkule'de büyük bir kalabalık var. Demek ki bizim gibi Bulgaristan'dan gelen bir sürü kişi var. Sınır kapısı bayağı bir kalabalık, bekliyoruz” dedi.

YÜREĞİMİZ KIPIR KIPIR OLUYOR

Edirne'de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Recai Hamza, “Edirne'ye alışveriş ve gezmek için geldik çok güzel bir vakit geçirdik. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye'ye gelenler çoğunlukla Türk vatandaşlarımızdır. Vatanımıza ne zaman gelsek yüreğimiz kıpır kıpır oluyor. Tam olarak giyim takımı ve çikolata gibi türlü türlü şeyler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir TL'deki erime sonrası Bulgarlar bu kez ev almaya geliyor

İlginizi Çekebilir Associated Press: Bulgarlar Türkiye'ye girip TL'nin değer kaybını avantaja çeviriyor