Alkolde verginin adaleti yok

İçki sektöründe vergiler, ürün fiyatlarını katlarken sektör temsilcileri artık bu konuda bir adaletin kalmadığına, son 5 yıldır artan ithalatın büyük risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Sayime BAŞÇI

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Yaz başından bu yana fiyat artışlarının hızlandığı içki sektöründe, adaletsiz vergi sistemine vurgu yapan üreticiler, “Maliyetler arttı, tüketim ithalata ve kaçak içkiye kaydı, adaletsizliğin tartışması yok” mesajını verdi. Bir rakı markasında Ocak 2020'den bu yana yüzde 135'lik fiyat artışının görüldüğünü kaydeden Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “359 TL'lik rakının 244 TL'si vergi. Kâr marjımız artmadı. Toplam vergilerin yüzde 2'si içkiden alınıyor.

VERGİSİ FİYATTAN FAZLA

Bu yüzde 1 ile yüzde 0.75 seviyesinde olmalı. Son 5 yılda ithalat arttı. Yüzde 30 kapasite kullanım oranı ile çalışıyoruz. İthalat artıyor, kaçak içki artıyor, kapasite kullanım oranı düşüyor. Bir numaralı hareketin adil vergi sistemi olması gerekiyor” açıklamasını yaptı. Piyasada ürünün vergisinin fiyatından daha yüksek olmaması gerektiğini ve adaletsiz politikalarla sektörün gelişemeyeceğini kaydeden Kömür, toplanan vergilerin hammaddeyi üreten çiftçiye gitmesi gerektiğini kaydetti. Gelinen noktada çiftçinin de tekel bayinin de tüketicinin de mutsuz olduğunu vurgulayan Kömür, şöyle devam etti: “Burada kim mutlu? Sahteci mutlu, ithal edilen içkinin üretildiği yerdeki çiftçi mutlu. ÖTV'nin mantıklı bir yere gelmesi gerekiyor. Kendi fiyatından daha fazla bir vergi olamaz. Tüketim düşmüyor, kayıt dışına geçiyor.

Adil bir vergi sistemi şart. Eğer bir artış olacaksa geçmiş enflasyona göre değil hedeflenen enflasyona göre olmalı. Yılbaşında ÖTV artmamalı. 3-5 yıl vergi artmaz ise içki fiyatı düşer.”

Olması gereken fiyat 450 TL

Levent Kömür, tüm maliyetleri yansıtmaları halinde bir şişe rakıda fiyatın 450 TL'lere kadar çıkabileceğine dikkat çekerek, Aralık 2019 sonrasında benzinde yüzde 179, diş macununda yüzde 179, birada yüzde 200, rakıda ise yüzde 135'lik fiyat artışı yaşandığını belirtti.

40 milyonluk fazladan alım

Mey Diageo'nun Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üretim tesisleri bünyesinde önceki yıl 18 milyon TL'lik yatırımla faaliyete geçirdiği inovasyon merkezinde konuşan Levent Kömür, toplam 18 bin çiftçi ile çalıştıklarını ve bu yıl 140 bin ton üzüm alacaklarını kaydetti. Kömür, alım yapacakları üzüme ise iki katı fiyat verdiklerini dile getirdi. Bu yıl Tarsus'taki çiftçileri korumak için 40 milyon TL değerinde fazladan alım yaptıklarını aktaran Kömür, şişe fiyatının bir yılda yüzde 194 arttığını, anason fiyatının ise 22 TL'den 80 TL'ye çıktığını kaydetti.