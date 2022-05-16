Alkole büyük zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sozcu.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam geldi. Aybaş, zamların bu hafta boyunca süreceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde ciddi zamlanan alkol ürünlerine bugün itibarıyla bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünleri yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zamlandı.

Aybaş, ithal ürünlerde ise zam oranının çok daha yüksek olduğunu aktardı.

‘BU HAFTA BOYUNCA SÜRECEK’

Bugün itibarıyla iki farklı markanın ürünlerine zam geldiğini kaydeden Aybaş, diğer markaların da bu hafta içinde yeni fiyat listesini yayınlamasını beklediklerini kaydetti.

Söz konusu zamların maliyet zammı olduğunu söyleyen Aybaş, “Bu zamların bu hafta boyunca sürmesini bekliyoruz. Zam yapmayan diğer markalar da bu hafta içinde fiyat güncellemesi yapacaklardır” dedi.

‘RAKIYA TEMMUZDA 100 TL VERGİ ZAMMI GELEBİLİR’

Öte yandan Aybaş, temmuz ayında alkol ürünlerine gelecek ÖTV zammının bu yıl çok yüksek tutarda gerçekleşmesini beklediklerini de ifade etti.

Yasal olarak, alkol ve sigara ürünlerine yılda iki kez ÖTV zammı geliyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı kadar artırılan ÖTV, ÜFE’nin yüzde 100’ü aşmasıyla birlikte yapılan zam oranını da katlayacak.

Yurt içi üretici fiyat endeksi martta yıllık yüzde 114,97, aylık yüzde 9,19 artmıştı. ÜFE’deki artış aynı hızla giderse 6 aylık ÜFE yüzde 60’ı aşacak ve bazı alkol ürünlerinin vergisi yüzde 60 artınca da en büyük zam rakıda görülecek.

“Temmuzda rakıya gelen vergi zammı 100 lirayı bulabilir” diyen Aybaş, “Bu zamları ‘özgür yaşama müdahale zammı’ olarak niteliyoruz. Satışlara da doğrudan yansıyor, insanlar kaçak alkole yöneliyor. Örneğin gelip meyve suyu isteyen bazı müşterilerin etil alkol aldığını ve evde kendi alkolünü yapacağını anlıyoruz. Kaçak neredeyse sanayileşti artık” diye konuştu.

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