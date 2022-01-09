Almanya’ya öğrenci göçünde birinci Türkiye

İşsizlik, yoksulluk, umutsuzluk… Türkiye’nin parlak beyinleri ülkeden kaçıyor. Alman üniversitelerinde en fazla öğrenci artışı Türkiye’den.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün düzenlendiği anlaşmadan 60 yıl sonra bu kez Türkiye'nin en parlak gençleri akın akın Almanya'ya gidiyor. Alman üniversitelerinde 2021-2022 dönemi yabancı öğrenci kabulüne dair açıklanan son araştırmaya göre Almanya'daki üniversitelerin yüzde 54'ünde Türkiye'den giden öğrenci sayısında artış var. Artış oranı üniversitelerin yüzde 43'ünde yüzde 10'u aşıyor. Raporda Türkiye, Almanya'daki üniversitelere en çok öğrenci artışı olan ülke olarak vurgulanıyor. AB'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu hızla yaşlanıyor. Geçen yıl nüfusu 11 yıl sonra ilk kez azalan ülke sunduğu yüksek gelir seviyesi, medeni yaşam ve özgürlük standartları ile Türkiye'nin gençlerini mıknatıs gibi çekiyor.

BÜYÜK BEYİN GÖÇÜ

Bu süreci net biçimde ortaya koyan araştırma aralık 2021'de German Academic Exchange Service (Almanya Akademik Değişim Hizmeti-DAAD) tarafından gerçekleştirildi. 158 Alman üniversitesinin dahil olduğu araştırmaya göre Türkiye, Almanya'ya önümüzdeki eğitim dönemi gönderdiği öğrenci sayısı en fazla artan ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye'yi İran, Hindistan, İtalya ve Fransa izliyor.

Rapora göre Türk öğrencilerin büyük katkısı ile Almanya üniversitelerindeki yabancı öğrenci sayısı 2021-2022 eğitim döneminde yüzde 13'lük bir artışla 350 bin seviyesine çıkmış durumda.

Doktorlar da gidiyor

■ Türkiye, zeki ve çalışkan gençlerini Alman üniversitelerine kaptırırken, özellikle doktorlar arasında da merkezi Almanya olmak üzere yoğun bir yurtdışına göç süreci yaşanıyor. Türk Tabipler Birliği'nin hesaplamasına göre 2021'in ilk 11 ayında yurtdışına göç eden doktor sayısı 1.361'i buldu. Almanca kurslarında doktorların katılımının rekor seviyeye yükseldiği belirtiliyor.

Eğitimsiz, işsiz, mutsuz

■ TÜİK’e göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15.4’ünü 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturuyor.

■ Aynı araştırmaya göre Türkiye’de sayısı 13 milyonu bulan gençlerin yüzde 53’ü mutsuz.

■ Eurostat'ın 20-34 yaş arası genç nüfusu baz alarak hazırladığı rapora göre ise Türkiye, ne işte ne eğitimde olan genç oranında açık ara zirvede yer alıyor. Türkiye'de her 10 gençten 4'ü istihdam ve eğitimde yer almıyor.