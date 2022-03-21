Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 1.924 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 918 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.177 TL

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Gram altında kur tarafında yatay fiyatlama 15 TL altında ama bu seviyeye yakın devam ediyor. Ons altında ise yükselişlerin sınırlı kaldığını ve jeopolitik risklerden beslenmeye devam ettiği görülüyor. Ayrıca ons altında 1920$ seviyesi herhangi bir yöne kalıcı olarak henüz kırılmadı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 910 TL, satış 918. Geçen hafta gram altının satış değeri 928 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 9.150 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.486 TL, satış 1.517 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.534 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.115 TL, satış 6.177 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.250 TL. 73 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.973 TL, satış 3.034 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.068 TL. 34 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.007 TL, satış 6.068 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.136 TL. 68 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.994 TL, satış 6.054 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.122 TL. 68 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Mart 2022 altın yorumları: Jeopolitik riskler gölgesinde ons altının yükselişi gram altını da yukarı yönlü etkilemiştir. Savaş yönlü gidişat halen önemini korumaktadır. Sabah saatlerinde gram altın 917 TL seviyelerini görmektedir.

Altın gram cinsi, günü 0.35% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 920.00 ve 934.00'de, destek seviyeleri ise 905.00 ve 891.00'de bulunmaktadır.