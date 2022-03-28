Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 28 Mart 2022 Pazartesi günü 1.934 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 923 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.214 TL

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Altın fiyatları dolar endeksinin yükselmesi ve ABD Hazine tahvillerinin birkaç ayın zirve seviyesine yakın seyretmesiyle gerilerken, yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta gerçekleştirilecek olan ve güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltabileceği düşünülen barış görüşmelerini izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.7 azalarak 1,943.72 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 azalarak 1,943.50 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 915 TL, satış 923. Geçen hafta gram altının satış değeri 922 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Mart 2022 Pazartesi günü 9.238 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.495 TL, satış 1.526 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.525 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.152 TL, satış 6.214 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.213 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.990 TL, satış 3.051 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.050 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.036 TL, satış 6.096 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.100 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.022 TL, satış 6.082 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.086 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında son dönemde yaşanan ons altın bazlı yükseliş barış görüşmelerinin devam ediyor olması ile birlikte, görüşmenin Türkiye'de gerçekleşmesi daha iyimser bir piyasa beklentisi yaratabilir. Bu nedenle kurda çok sert geri çekilmeler görülmese de ons altında yaşanacak geri çekilmeler fiyatlamayı 920TL seviyelerine kadar geri çekebilir.

Daha öncesinde yaşanacak yükselişlerde 935TL üzerinde fiyatlamalarda kar al işlemleri ve yeni satış işlemleri için uygun. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 935 ve 945 TL seviyesi direnç, 919 TL ve 910 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.