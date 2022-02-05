Antalya nüfusu 21 yılda yüzde 83 arttı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2000'den bu yana Türkiye nüfusunun yüzde 31 artarken, Antalya nüfusunun yüzde 83 arttığını söyledi. TÜİK'in son nüfus verilerine göre, Türkiye'deki her 10 yabancıdan birisi Antalya'da yaşıyor.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Antalya nüfusunun 21 yılda yüzde 83 arttığını aktardı.

Çetin, “TÜİK 2021 ADNKS sonuçlarına göre, 2021 yılı Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin, Antalya nüfusu 2 milyon 691 bin, Burdur nüfusu 273 bin, Isparta nüfusu 445 bin olarak tespit edilmiştir. Buna göre Antalya, son 21 yıl ve son 10 yılda nüfusu en fazla artan üçüncü ildir” dedi.

İlk iki ilin Iğdır ve Tekirdağ olduğu bilgisini veren Çetin, “21 yıllık dönemde yani 2000’den bu yana Türkiye nüfusu yüzde 31, Antalya nüfusu yüzde 83 artış göstermiştir. Batı Akdeniz'in diğer illeri olan Burdur'un nüfusu 21 yılda yüzde 4,7, Isparta'nın nüfusu yüzde 4,3 artmıştır. Antalya, Türkiye ortalamasının iki katına yakın bir nüfus artışıyla büyük iller arasında en hızlı büyüyen il olmaya devam etmektedir” diye konuştu.

‘YERLEŞİK 10 YABANCIDAN BİRİ ANTALYA’DA’

Türkiye’deki her 10 yabancıdan birisinin Antalya’da olduğunu ifade eden Çetin, “Ülkemizdeki misafir göçmenler hariç, yerleşik yabancı nüfus sayısı 1 milyon 333 bin, Antalya yabancı nüfusu ise 137 bin olarak saptanmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye'de yerleşik her 10 yabancıdan birisi Antalya nüfusuna kayıtlıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, yabancı nüfus sayısında Antalya’nın İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü, yabancı nüfus yoğunluğunda ise Yalova, Kırşehir, Karabük'ten sonra dördüncü sırada olduğunu kaydetti.

’97 BİNİ KONYALI, 78 BİNİ BURDURLU’

Antalya’da yaşayanların yüzde 44’ünün Antalya kütüğüne kayıtlı olduğunu aktaran Çetin, “2 milyon 482 bin TC vatandaşı nüfusun 1 milyon 90 bini, yani yüzde 44'ü Antalya nüfus kütüğüne kayıtlıdır. Hemşerilerimizin 97 bini Konya, 78 bini Burdur, 63 bini Isparta, 48 bini Diyarbakır, 44 bini Şanlıurfa, 42 bini Hatay, 40 bini Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlıdır.

Nüfus kütüğü Sivas, Ankara, Adana, Kayseri, Mersin, Van, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep olan hemşerilerimizin nüfusu il başına 30-38 bin arasında değişmektedir” dedi.

‘ORTANCA YAŞ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE’

“Antalya’da ortanca yaş 35’tir ve Türkiye ortalaması olan 32’nin üzerindedir” diyen Çetin, şöyle devam etti:

“654 bin kişi 18 yaşından küçüktür. 18-24 yaş grubu nüfusumuz 248 bin, 25-39 yaş grubumuz 607 bin, 40-65 yaş grubumuz 889 bin, 65 yaş üzeri nüfusumuz 220 bindir.

Pandemide nüfus artış hızı geriledi. Pandemi yılı olan 2020 yılında nüfus artışımız dikkat çekici biçimde gerilemiştir. Nüfus artış hızı 2020 yılında Türkiye'de yüzde 1,4'den yüzde 0,5'e, Antalya'da yüzde 3,4'den yüzde 1,4'e gerilemiştir. Normal olarak Türkiye nüfusunun 1 milyon 100 bin, Antalya nüfusunun 80 bin civarında artması gerekirken 2020 yılındaki artış Türkiye'de 459 binde, Antalya'da 36 binde kalmıştır.

2020 yılındaki gerilemeye bağlı olarak 2021 yılında nüfus artış hızı normalleşmeye başlamış, Türkiye'de yüzde 1,2'ye, Antalya'da yüzde 2,7'ye çıkmıştır.

Nüfus artışı sürdürülebilir kentleşme ile yönetilmeli. Antalya, cazibesi ile bundan sonraki süreçte de göç almaya devam edecektir. Nitelikli göç kentimize şüphesiz ki değer katacaktır. Diğer taraftan bu veriler bizlere Antalya'nın nüfus büyümesinin sürdürülebilir bir kentleşme ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiği mesajını da vermektedir.”

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