Asgari ücretin yüzde 20’si bez ve mamaya gidiyor

KDV’si hâlâ yüzde 18 olan bebek bezi ve indirim öncesi dev zam gelen bebek mamasında aylık masraf, asgari ücretin beşte birine karşılık geliyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Gıdada KDV indirildi ancak temel ihtiyaç olan bebek bezi ve hijyenik pedden yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) alınıyor. Oysa olmazsa olmaz olan bu ürünlerin fiyatları son 6 ayda 2 kata yakın zamlandı. Bugün bir bebek bezinin adedi 0.8 TL ile 2.8 TL arasında. Ortalama adedi 1.8 TL'den günde 10 bez değiştirildiğinde bir bebeğin aylık bez masrafı 540 TL'ye geliyor. Buna aylık 300 TL mama masrafını da eklediğinizde bir bebeğin minimum masrafı 840 TL'ye ulaşıyor. Böylece sadece 1 bebek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Son 50 yılın en yükseği” diye açıkladığı 4 bin 250 TL'lik yeni asgari ücretin yüzde 20'sinin harcanması gerekiyor.

POŞET TAKAN VAR

Bu durum, dar gelirli vatandaşların bebeğinin bezini gereğinden çok daha az değiştirmesine hatta bebeğe poşet sarma çözümlerine kadar gidiyor. Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo durumu, “Bebeği olan annelerin en fazla şikayet ettiği şey bez fiyatları. Dün eşi inşaat işçisi bir anne, ‘Bez numarası büyüdükçe paketteki bez sayısı düşüyor ama fiyat artıyor. Gıda almakta bile zorlanıyorum, bu nedenle bebeğimi tuvalete alıştırmaya çabalıyorum'

dedi” sözleri ile anlatıyor. Bebek bezlerinde farklı fiyat ve kampanyalar var ama net olan şu: Sadece son 3 ayda fiyatlar 2 kat arttı. 3 çocuk yapmaya teşvik edilen Türkiye'de bebeği olanlar bugün önemli bir mesaiyi, en ucuz bebek bezinin satıldığı marketleri bulmak için harcıyor.

Mamada önce yüzde 30 zam sonra KDV indirimi

– Türkiye'deki ekonomik krizin ilk ve en net fotoğrafı, marketlerde bebek mamalarına takılı kilitler oldu. Mama fiyatlarındaki artış son 1 yılda hiç durmadı ancak KDV indirimi gelmeden hemen önce en sert artışlardan biri yapıldı. Örneğin ocak sonunda 198 TL olan bebek maması 300 TL seviyesine çıkarıldı. Geçen hafta yapılan düzenleme ile bebek mamasından KDV yüzde 1'e indirildi ancak indirim, son dev zammın yükünü ancak biraz hafifletebildi. Foggo, “Artık dar gelirli pek çok aile mama yerine bebeğine pirinç ve nişastayı suda karıştırıp veriyor” dedi.