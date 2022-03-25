ATB Başkanı Çandır: Yerli tohumda yüzde 50’ye ulaştık

Antalya’nın 8.5 milyon ton üzerinde ve 16 milyar TL değerinde bitkisel üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır; “Bitkisel üretimde Türkiye’de birinci sıradayız” dedi. 2021 yılı TÜİK rakamlarına göre örtüaltı tarım alanlarının yüzde 38’ine sahip olan Antalya’nın üretim miktarının yüzde 51’ine sahip olduğunu söyleyen Çandır, 2021 tarımsal ihracatının 1 milyar 50 milyon olduğuna dikkat çekti.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATSO Dostlar Grubu'nun konuğu oldu.

“16 MİLYAR LİRALIK BİTKİSEL ÜRETİM”

Antalya'nın 8.5 milyon ton üzerinde ve 16 milyar TL değerinde bitkisel üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Çandır, “Bitkisel üretimde Türkiye'de birinci sıradayız” dedi.

2021 yılı TÜİK rakamlarına göre örtüaltı tarım alanlarının yüzde 38'ine sahip olan Antalya'nın üretim miktarının yüzde 51'ine sahip olduğunu söyleyen Çandır, 2021 tarımsal ihracatının 1 milyar 50 milyon olduğuna dikkat çekti. Çandır, son 10-12 yıldır yaş sebze ve turunçgil ihracatındaki birim fiyatların gerilediğini vurgularken, “2010 yılında yaş sebzede ton başı 920 dolar kazanırken, bu rakam tonda 797 dolara kadar geriledi. 2012 yılında turunçgilde ton başına ihracat rakamımız 739 dolar iken bu rakam 492 dolara kadar geriledi. Birim fiyat ihracat gelirimiz azalıyor” dedi.

“TOHUMDAN 2.3 MİLYAR TL”

Antalya'nın 2021'de yaklaşık 220 ton tohum, 1 milyar adetin üzerinde de fide ürettiğine dikkat çeken Çandır, “Sebzede yerli tohum kullanımında yüzde 50'ye ulaştık. Antalya'da tohumdan elde edilen değer 2.3 milyar TL'yi aştı. Tohum firmalarının yüzde 35'i, fide firmalarının yüzde 49'u Antalya'da” dedi.

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