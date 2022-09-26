Avrupa Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faizlerin gelecek birkaç toplantıda daha artmaya devam edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faizlerin gelecek birkaç toplantıda daha artmaya devam edeceğini söyledi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nin “Parasal Diyalog” oturumunda konuştu.

Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde kesintiler olma ihtimali nedeniyle yukarı yönlü olduğun bildirdi.

‘ENFLASYON HÂLÂ ÇOK YÜKSEK’

“Enflasyon hâlâ çok yüksek” diyen Lagarde, enflasyonun uzun bir süre hedefleri üzerinde kalacağını öngördüklerini ifade etti.

Lagarde, yüksek enflasyon, gaz tedarikinde kesinti, küresel talepteki düşüş ve belirsizlikler nedeniyle gelecek çeyreklerde ekonomik faaliyetin önemli ölçüde yavaşlamasını beklediklerini anlattı.

Bu gelişmeler nedeniyle 2022 ve 2023 için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini vurgulayan Lagarde, “Ekonominin 2022’de yüzde 3,1, 2023’te yüzde 0,9 ve 2024’te yüzde 1,9 büyümesini bekliyoruz” diye konuştu.

Lagarde, enerji ve gıda enflasyonun aşırı yüksek kaldığını ve bunun genel enflasyon seviyesini yukarı taşıdığını ifade etti.

‘YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİNİN DE ETKİSİYLE…’

Fiyat baskılarının yüksek enerji maliyetlerinin de etkisiyle daha fazla sektöre yayıldığına dikkati çeken Lagarde, bunun enflasyonist etkilerinin tüketici fiyatlarına yansımaya devam ettiğini söyledi.

Lagarde, hizmet sektöründe canlanan talebin de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaptığına işaret ederek, “Avronun değer kaybetmesi enflasyonist baskıların artmasına katkıda bulundu.” dedi.

“Mevcut durumda, talebi dizginlemek ve enflasyon beklentilerindeki artış riskine karşı korunmak için önümüzdeki birkaç toplantıda faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyoruz.” diyen Lagarde, gelişen enflasyon görünümü doğrultusunda politikalarını düzenli olarak yeniden değerlendireceklerini vurguladı.

Lagarde, “Euro Bölgesi genelinde enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu durum vatandaşların ve hayatın her alanını etkiliyor.” dedi.

Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının özellikle en yoksul haneler üzerinde baskı oluşturduğunu anımsatan Lagarde , “Durumun düzelmeden önce daha da kötüleşmesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, haneleri yüksek fiyatlara karşı korumak için sağlanan mali desteğin geçici ve hedefe yönelik olmasının önemini vurguladı.

ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül’deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylece, banka 1999'da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

TARİHİ FAİZ ARTIRIMINA GİDİLMİŞTİ

ECB, merakla beklenen faiz kararını eylül başında açıklamıştı.

Banka, politika faizini beklentilere paralel olacak 75 baz puan artırmış; böylece ECB tarihinin en yüksek faiz artışı gerçekleşmiş olmuştu.

Banka’nın bir sonraki toplantısı 27 Ekim’de gerçekleşecek.

Avrupa’da ise cuma günü açıklanacak ve yeni rekor kırması beklenen enflasyon verisi öncesi, ekim ayında da 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği fiyatlanıyor.

Böylece mevduat faizinin yüzde 1,5 ile 2008’den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. (AA)

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