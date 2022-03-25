Avrupa’da motorin kıtlığı: Yalnızca 40 günlük stok kaldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından uygulanan batı yaptırımları ile birlikte Avrupa'nın enerji tedariğindeki sorunlar artarken kıtanın yalnızca 40 günlük motorin stoğu kaldığı ve ülkelerin Rusya dışı alternatiflere yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa’da yaşanan akaryakıt endişeleri büyümeye başladı. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Avrupa’da şuan için yalnızca 40 günlük yakıt tedarikine yetecek motorin stoku olduğunu belirtti.

Avrupalı ​​petrol şirketleri, savaşın ikinci aya giren savaşla birlikte Rusya’dan petrol tedarik etmekten kaçınmana başladı. Şirketler genel olarak Orta Doğu’yu ya da daha uzak yerleri tercih ediyor. Shell, BP ve Total ise Almanya'ya yakıt teslimatını kısıtlama kararı aldı. Normal şartlarda Avrupa’dan gerçekleşen ithalatının yaklaşık yüzde 20’si Rusya’dan yapılıyordu.

40 GÜNLÜK MOTORİN VAR

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, ocak ayı sonunda Avrupa ülkelerinde depolanan motorinin miktarı 274,4 milyon varil. Bu da hiç dizel üretilmediği ya da ithal edilmediği takdirde ancak 40 günlük talebi karşılamak için yeterli.

Avrupa ülkeleri şimdilik motorin üretmeye ve Rusya dışı kaynaklarından ithal etmeye devam edecek. Stokların azalma hızı ise şu anda Rusya’dan gelen ürünlerin ikamesinin bulunup bulunamamasına bağlı.

Akaryakıt istasyonlarında meydana gelecek herhangi bir yakıt kıtlığı yalnızca araç sahipleri için değil için değil, aynı zamanda büyük ölçüde motorine dayanan endüstriler olan lojistik, inşaat ve tarım için de yıkıcı etkilere sahip olabilir.

İNGİLTERE VE NORVEÇ’İN 30 GÜNLÜK STOKU VAR

Ayrıca Avrupa ülkelerinin stokları da eşit değil. Örneğin Finlandiya ve Danimarka şimdilik 6 aylık bir stok tutarken İngiltere ve Norveç’in elindeki motorinin ancak 30 gün yetebileceği düşünülüyor.

Motorin ihtiyacının yarısını ithalattan karşılayan İngiltere, ithalatın üçte birini Rusya'dan temin ediyordu. Yaptırımlar sonrası İngiltere günlük 100 bin varillik eksiğin karşılanması için başka bir kaynaklar aramaya başladı. Ancak sahip olduğu çeşitli tedarik kaynaklarından dolayı İngiltere’nin durumunun şimdilik o kadar da kötü olmadığı düşünülüyor.

ALMANYA CİDDİ SORUN YAŞAYABİLİR

Rus tedarikine bağımlı olan ülkeler hatta bölgelerin daha büyük sorunlar yaşaması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük motorin tüketicisi olan Almanya’nın güney kısmı motorin temininin önemli bir kısmını İtalya ve Fransa'daki rafinerilerden sağlıyor.

Ancak doğu bölgeleri büyük oranda Rus petrolüne bağımlı. Bu nedenle ülkeye petrol akışının durması durumunda Almanya için ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

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