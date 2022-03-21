Avrupa’da Rus petrolü bilmecesi sürüyor: Yetkililerden kritik açıklamalar

Avrupa'nın Rus petrolüne yaptırım uygulayıp uygulamayacağı tartışmaları sürerken Almanya Hükümet Sözcüsü, "Almanya'nın Rusya'dan petrol almaya ihtiyacı olduğuna yönelik tutumumuzu koruyoruz" dedi. Hollanda Başbakanı Rutte de AB üyesi ülkelerin enerji tedariki için Rus petrol ve gazına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ettiğini ve bu bağımlılığın birden bire sona erdirilemeyeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne dönük yaptırımlara katılıp katılmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert Almanya’nın Rusya’dan petrol almaya ihtiyacı olduğuna yönelik tutumlarını koruduklarını açıkladı. Hollanda Başbakanı Rutte de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji tedariki için Rus petrol ve gazına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ettiğini ve bu bağımlılığın birden bire sona erdirilemeyeceğini söyledi.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD ve İngiltere, Rus petrolüne yaptırım uygulayacaklarını açıklamış ancak Avrupa Birliği ülkesi üyeler bu yaptırıma katılmamıştı. Ancak son günlerde Avrupa ülkelerinin bu yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin tartışmalar tekrar gündeme geldi.

Avrupa Birliği hükümetleri, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya petrol ambargosu uygulayıp uygulamamayı bu hafta yapılacak zirvelerde değerlendirecek.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’ya karşı uygulanması gündemde olan petrol ambargosunun ABD’ye bir zararı olmayacağını ancak Avrupa’nın bundan zarar göreceğini söyledi. Peskov petrol ambargosunun Avrupa’daki enerji dengesini bozacağını ifade etti.

Bugün mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Ukrayna ile yapılan barış görüşmelerinde yeteri kadar mesafe katedilmediğini ve olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesinden önce görüşmelerde mesafe katedilmesi gerektiğini söyledi.

GAZPROM: AKIŞ SÜRÜYOR

Rus enerji devi Gazprom da dün Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yapılan doğalgaz tedariği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Gazprom, Avrupalı müşterilerin talepleri doğrultusunda Ukrayna üzerinden gaz akışının devam ettiğini söyledi. Şirketten yapılan açıklamada 20 Mart tarihi itibariyle söz konusu talebin 106,6 milyon metreküp olduğu ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı

İlginizi Çekebilir Husiler Suudi tesislerini vurdu, petrol fiyatları sıçradı