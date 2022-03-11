AYM, İşsizlik Fonu’nun harcanmasına ilişkin itirazı karara bağladı

Anayasa Mahkemesi, AKP iktidarının corona virüsü salgını sürecinde İşsizlik Fonu'ndaki parayı kullanmasına ilişkin CHP'nin iptal talebini karara bağladı.

Sozcu.com.tr

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Anayasa Mahkemesi, CHP’nin, 134 milletvekilinin imzasıyla açtığı iptal davasını karara bağladı.

CHP’nin, Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Fonu’yla ilgili çıkarılan kanunda yürütmeyi durduma istediği dilekçesinde özetle şu iddialar dile getiriliyordu:

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:

Corona virüsü salgınından ekonomideki bütün sektörler olumsuz etkilendi.

Bazı sektörlerin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması eşitsizlik oluşturacaktır.

Anılan ödenekten yararlanacak sektörlerin belirlenmesine ilişkin ölçütler kanunla düzenlenmemiştir, dolayısıyla Cumhurbaşkanı’na tanınan yetki belirsiz ve sınırsızdır.

Bu suretle sosyal güvenlik hakkının özü zedelenmiştir.

Kurallar Anayasa’nın 2, 10, 13, 49 ve 60’ıncı maddelerine aykırıdır.

İŞSİZLİK FONU

Devletin herkesin sosyal güvenliğini sağlayacak tedbirleri alma, sosyal güvenliği sağlayacak bir sistem kurma yükümlülüğü vardır.

Sosyal güvenlik hakkını kullanılamayacak duruma getiren önlemler alınamaz.

Sosyal güvenliğe ilişkin fonlar, kamu yararı için dahi, sosyal güvenlikle ilgisi olmayan başka amaçla kullanılamaz.

Bu çerçevede Fon kaynaklarıyla istihdamı artırma amacıyla olsa dahi işverenlere destek sağlanarak olumsuz gelir transferinde bulunulamaz.

Aksi takdirde kaynak yetersizliği nedeniyle işçilerin sosyal güvenlik hakları zedelenecektir.

Kurallar Anayasa’nın 2, 5, 60 ve 65’inci maddelerine aykırıdır.

AYM: SADECE İŞSİZ KALINCA DEĞİL…

Yüksek Mahkeme yaptığı değerlendirmede, “Kanunun geneline bakıldığında Fonun yalnızca sigortalılara işsiz kalmaları halinde yapılacak ödeme ve hizmetler için değil, işsizliği önlemek, istihdamı ve verimliliği artırmak, böylelikle ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla da oluşturulduğu anlaşılmaktadır” tespitinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi, KÇÖ ve İşsizlik Fonu’na ilişkin kuralları içeren 23.07.2020 tarihli Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da, CHP’nin iptal talebini reddetti.

Kurulan hükümde, “Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleblerinin REDDİNE 16 Aralık 2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi” ifadesi kullanıldı.

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