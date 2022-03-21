Bakan Nebati: Gıda sıkıntısı diye bir şey yok aslında

Şanlıurfa'da TRT Kurdi'nin canlı yayın konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yağ ve diğer gıdalar için oluşan kuyrukları marketlerin indirim kampanyalarına bağladı. Nebati, "Gıda sıkıntısı diye bir şey yok aslında" diye konuştu.

Özgür CEBE

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, baba ocağı olan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TRT Kurdi'nin canlı yayınına katıldı.

Nebati'nin Türkçe mesajları sunucunun bire bir Kürtçe seslendirmesiyle aktarıldı.

Nebati, yüksek enflasyon, vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntılarını yine muhalefete ve sosyal madyaya bağladı ve pembe tablo çizdiği konuşmasında şu mesajları verdi:

‘ABARTILDIĞI GİBİ BİR DURUM YOK’

“Pandemiyle başlayan küresel çaptaki tüm sıkıntılara rağmen ihracatımız arttı. Son dönemde petrol fiyatlarının yükselmesi tüm dünyayı etkiliyor. Cumhurbaşkanımızla kabine toplantımızda tüm bunları değerlendiriyoruz.

Londra ziyaretimiz çok olumlu geçti. Biz kötü niyetli çevrelere rağmen her türlü tedbirlerimizi alarak enflasyonu da kontrol altına alacağız. Adım adım ilerliyoruz.

Yağ ve buğday alımı ile ilgili Rusya ve Ukrayna krizinden kaynaklı abartıldığı gibi bir durum yok. Tarımın desteklenmesi için Cumhurbaşkanımızla tüm detayları konuşuyoruz.”

‘YAĞDA VE GIDADA SIKINTI VARMIŞ GİBİ…’

“Gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının farkındayız. Ancak bunu fırsata çeviren ahlaksızlar da var. Kimi stokçuluk yapıyor, kimi fahiş fiyatlarla tüketiciyi aldatıyor.

Gıda izdihamı, gıda sıkıntısı diye bir şey yok aslında. Bakıyorsunuz bir market kampanya yapmış diğer marketlere oranla fiyat indirimine gidiyor. Bunu duyan vatandaş da marketlere akın ediyor. Birtakım kötü niyetli çevreler de bu yaşanan izdihamı fırsat bilerek fotoğraflayıp sanki yağ ve gıda ürünlerinde sıkıntı varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Muhalefet de dahil sosyal medya üzerinden kötü niyetli çevrelerce algı yaratılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz hemen döviz kuru üzerinden bir saldırı başlattılar. Kur üzerinde oynama yaparak ülkemizi zayıf düşürmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Türkiye güçlü bir ülkedir.”

‘ART NİYETLİ ÇEVRELERİN KOPARDIĞI YAYGARADIR’

Halkın içinde olduklarını vatandaşın sıkıntılarının da farkında olduklarını vurgulayan Nebati, konuşmasının devamında “Antalya, Hakkari, Diyarbakır ve ülkenin birçok yerine ziyaretler yapıyoruz. Esnafımızı ziyaret ediyorum. Gıda ve petrol fiyatları üzerinden sosyal medya aracılığıyla yapılan algı girişimleri sonuç vermeyecektir” dedi.

‘Bunlar art niyetli çevrelerin kopardığı yaygaradır” diyen Nebati, “Dünya zor günlerden geçiyor. Rusya savaşı başlar başlamaz Dışişleri bakanlığımız diplomasiyi en üst düzeyde yürütüyor. Çünkü Putin de Zelenski de bizim dostumuzdur. Bu iki ülke ile narenciye ve turizm başta olmak üzere önemli ticari ilişkilerimiz var” diye konuştu.

‘TURİST BEKLENTİMİZİ SEKTEYE UĞRATIR’

Nebati, şöyle devam etti:

“Savaşın uzaması 6 milyon turist beklentimizi sekteye uğratabilir. Amerika da bizimle ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor. Ekonomi modelimizdeki gidişatı ben şahsen pozitif olarak görüyorum. Ülkemiz potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ezidiler, Araplar, Süryaniler, Kürtler ve birçok etnik kimlikle daha güçlü bir ülke olacağız. Bu topraklarda sorunların çözümü için çalışıyoruz. Öncelikli derdimiz enflasyonu düşürmektir.”

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