Bakan Nebati: Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık" dedi. Nebati ayrıca, ilerleyen saatlerde Urfa'da iş dünyasıyla yapacakları toplantının ardından yeni açıklamalar yapacağını söyleyerek "Yeni müjdelerimiz var, elektrik tamam inşallah" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP’nin Şanlıurfa İl Danışma Meclisi’nde konuştu.

Nebati, “Enflasyon ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık” dedi.

Ayrıca, ilerleyen saatlerde Urfa’da iş dünyasıyla yapacakları toplantının ardından yeni açıklamalar yapacağını da söyleyen Nebati, “Yeni müjdelerimiz var, elektrik tamam inşallah” diye konuştu.

Nebati’nin konuşmalarının satır başları şu şekilde:

‘DÜNYA ENFLASYON KISKACINDA’

• Sosyal medyada yalan haberleri yayanlar, trolleriyle baş başa kalsınlar, birbirlerini yemeye devam etsinler. Bu ülke onlara rağmen büyüyor, gelişiyor, kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor.

• Salgın döneminde ‘ihracat artacak’ dedik, ‘artıramazsınız’ dediler. ‘Üretim artacak’ dedik, ‘artıramazsınız’ dediler. ‘İşsizlik azalacak’ dedik. Ne oldu? Başlarını duvarlara vurdular. Önce Allah’a hamd ettik, sonra milletimize teşekkür ettik.

• Petrol, emtia fiyatları yükseliyor. Dünya bir enflasyon kıskacında. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz. Salgının üstesinden geldiğimiz gibi savaşın üstesinden de geleceğiz.

• Eğer ki fırsatçılık yapıp, yüksek kâr elde etmek isteyenler olursa enflasyon timleriyle üzerlerine gideceğiz.

‘BÜROKRATİK ENGELLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ’

• Önümüzü kapatacak bürokratik engellerin üzerine gideceğiz. Net söylüyorum: Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına engel koyamaz. Biz İstanbul’da fuar yapıp, fuara yurtdışından insanlar gelsin, satış yapalım derken onlar ‘sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun’ deyip, ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bütün engelleri kaldıracağız. Bizim belediyelerimiz zabıtalarıyla gidip, üreticilerin önünü kesmez.

• Şu anda Türkiye, aldığı önlemlerle dünyanın en güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin!.

‘BİZ DAHA NELERLE UĞRAŞIYORUZ’

• Biz daha neler nelerle uğraşıyoruz. Rahat olun. Temel gıdada KDV’yi düşürdük. Bütçe dengesinden asla taviz vermiyoruz.

• Çiftçimizi, esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz. Yatırımcılar Türkiye’ye gelsin diye biz Londra’ya da gideceğiz, Paris’e de, Japonya da, Afrika’ya da gideceğiz. Ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa oraya gideceğiz.

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