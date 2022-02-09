Bal üretimi son 8 yılın en düşüğünde

TÜİK verilerine göre, 2021'deki bal üretimi 2013'te kaydedilen 94 bin 694 tonun altına gerileyerek son 8 yılın en düşük seviyesine düştü. Üretim bir önceki yıla göre de yüzde 7,4 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, bal üretiminin son 8 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

TÜİK’in 2021 Aralık ayına ilişkin açıkladığı Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre, bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalarak 96 bin 344 ton oldu.

2014’ten 2020’ye kadar olan dönemde 100 bin tonun üzerinde olan bal üretimi, 2013’te kaydedilen 94 bin 694 tonun da gerisine düşerek son 8 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

HAYVAN VARLIĞI DA AZALDI

TÜİK verileriyle aynı zamanda, büyükbaş ve küçükbaş sayılarındaki değişim de açıklandı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azalarak 18 milyon 36 bin baş oldu. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 0,6 azalarak 17 milyon 851 bin baş, manda sayısı yüzde 3,6 azalarak 185 bin 574 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak 57 milyon 519 bin baş oldu.

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre %7,2 oranında artarak 45 milyon 178 bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre %3 oranında artarak 12 milyon 342 bin baş oldu.

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