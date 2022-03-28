Balık fiyatlarını fırtınadan sonra av yasağı vuracak

Geçen haftalarda etkili olan fırtına nedeniyle yükselen balık fiyatlarının bu kez de Karadeniz'deki av yasağı nedeniyle artması bekleniyor.

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Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasının ardından balık fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı girişinde yaşanan mayın alarmı sonrası Karadeniz’de balık avcılığının durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu kararın fiyatları etkileyeceğini söyleyen Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, “Bugünden itibaren fiyatlarda değişiklik illaki olacak” dedi.

ÇİFTLİK BALIKLARI DA ETKİLEYECEK

Son dönemde zaten fiyatların arttığını anımsatan Kılıç, “Şimdi Karadeniz’deki bu yeni gelişmeler dolayısıyla fiyatlar tabii ki de artacak. Çünkü balıkları başka yerlerden temin etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Kılıç, şöyle devam etti:

“Marmara ve Ege Denizi’nden çiftlik balıklarını tezgahlarımıza getireceğiz. Maalesef bu da fiyatlara yansıyacak. Burada denize çıkamayan Ege ve Marmara’ya hücum edecek. Orada da ne kadar yapabilecekler belli değil. Yani çok zorlaşacak, hayat zorlaşacak. İnşallah bu sorun çabuk halledilir. Şu anda tezgahlarda çok aşırı bir değişiklik yok. Fark muhakkak olacak ama abartılı olacağını düşünmüyorum. Sebze ve meyveye oranla yine en ucuz en doğal yemek balık.”

FIRTINA VE KAR YAĞIŞI DA VURMUŞTU

Öte yandan, geçen haftalarda etkili olan fırtına ve kar yağışı da balık fiyatlarını artırmıştı.

Marmara’da etkili olan soğuk hava ve karlı hava sonrası 35 TL'den satılan istavrit, 45 TL'ye kadar yükselmişti. Tezgahlarda istavrit 45, çinekop 135, uskumru 55, mezgit 35, hamsi 65 liradan satışa sunulmuştu. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların da gerileyeceği bekleniyordu. (İHA)



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