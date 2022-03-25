Bir ilde daha ekmek 3 liraya çıktı

Fırıncıların maliyetlerindeki durdurulamayan artış, ekmek fiyatlarına yeni zamlar olarak yansımaya devam ediyor. Adana'da pide ekmeğe yüzde 20, somun ekmeğe yüzde 33,3 zam geldi.

Sozcu.com.tr

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Başta un fiyatları olmak üzere fırıncıların tüm giderlerindeki artış, ekmeğe zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak, Adana’da yapılan zamla, kentteki 210 gram somun ve sade pide ekmek fiyatı 3 liraya çıktı.

Adana Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, “25 Mart’tan itibaren 210 gram sade pide ve 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir. Kamet 40 kuruş olarak verilecektir” denildi.

Adana’da somun ekmek 2 lira 25 kuruştan, pide ekmek ise 2 lira 50 kuruştan satılıyordu.

HEMEN HER İLDE ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Maliyetlerdeki hızlı artışlar, hemen her gün bir ilde ekmek fiyatlarının artmasına yol açıyor.

Bursa Fırıncılar Odası, şubat ayının sonlarında 2,5 TL olan 200 gram ekmek fiyatını 3 TL’ye yükseltmiş; Gaziantep’te ise daha önce 200 gram olarak 2 TL'den satılan somun, 2.5 TL'ye çıkmıştı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Şubat'ta onayladığı kararla ise, ekmeğe yüzde 31,3 zam gelmişti. Böylece, 210 gram ekmek 3 liraya çıkmış; bazı ilçelerde 250 gramı 3,5 TL'den satılmaya başlanmıştı.

Mart ayının başında ise Aydın’da 230 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmeğin gramajı düşürülerek 50 kuruş zam yapılmıştı.

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