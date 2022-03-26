Biz bu Avrupa birinciliğini kabul etmiyoruz

Türkiye, ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadın oranında Avrupa birincisi. Güler Sabancı vakıf olarak sıralamayı değiştirmek için elini taşın altına koyduklarını açıkladı.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin en derin sorunlarından biri kadın istihdamında yaşanırken, durum genç kadınlar için büyük bir sıkışmışlığa dönüşmüş durumda. Bugün 2022 yılı Türkiye'sinde iki genç kadından biri ne istihdamda ne de eğitim alıyor. Sabancı Vakfı işte bu soruna

el atan bir sosyal sorumluluk projesini başlattı.

BÜTÇE 35 MİLYON TL

Türkiye ne işte ne eğitimde olan genç kadın oranının yüksekliğinde Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Biz bu birinciliği kabul etmiyoruz. Farkındalık yaratacak uzun soluklu bir proje başlatıyoruz” dedi. “Geleceğini kuran genç kadınlar” adlı proje için ayrılan bütçenin 35 milyon TL olduğunu belirten Sabancı, 18-29 yaş arası kadınlara yönelik online bir Fırsatlar Haritası hazırlandığını, genç kadınlar için proje geliştiren sivil toplum örgütlerini hibe programı ile destekleyeceklerini açıkladı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın verdiği bilgiye göre, mentorluk programları da olacak ve 11 kentte sürecek proje için Adana,

Diyarbakır ve İzmir'de pilot çalışmalar başladı.

Eğitimde ve işte olmama durumu aile kararına bağlı

Güler Sabancı, durumu analiz etmek için Sabancı Vakfı'nın İpsos ile genç kadınlar üzerinde bir araştırma gerçekleştirdiğini anlattı. Buna göre, eğitimde ve istihdamda olmama durumu çoğunlukla aile kararına bağlı. Sabancı, genç kadınların önündeki geleneksel engellerin, destek verecekleri sivil toplum örgütleri tarafından her ilin duyarlılıkları gözetilerek aşılacağını belirtti.