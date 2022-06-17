Borçlanabilmek için para saçtılar

Hazine bu yıl yurt dışından 5 milyar dolar borçlanabilmek için 5.8 milyar TL’lik rekor masraf yaptı. Masrafın ne için ödendiği henüz açıklanmadı.

Erdoğan SÜZER

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Uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden kredi risk primi 816 baz puana çıkan Türkiye, yurt dışından borçlanabilmek için tarihinde ilk defa rekor düzeyde borçlanma gideri yapmak zorunda kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, bu yıl yurt dışından 5 milyar dolar borç alabilmek için devlet bütçesinden 5 milyar 760 milyon TL harcandı. 2019'da 11 milyar dolar borçlanma yapılmasına rağmen borçlanma gideri 204 milyon TL olmuştu. Rekor düzeydeki artışın kur farkından mı yoksa ücret ve komisyon maliyetlerindeki yükselişten mi kaynaklandığı merak ediliyor.

BU YIL KİME, NE ÖDENDİ?

Hazine'nin bu yılki dış borçlanma için ödediği masraf kaleminin büyüklüğü şaşkınlık yarattı. Örneğin 2019 yılında 6 ayrı tahvil ihracında sadece 204 milyon TL masraf yapılmış ve karşılığında 11 milyar dolar dış borç alınmıştı. 2020'de 4 tahvil ihracına 373 milyon masraf edilmiş, 8 milyar 750 milyon dolar borç alınmış, 2021'de 6 tahvil ihracının masrafı 663 milyon lira, alınan borç 9 milyar 750 milyon dolar olmuştu. Ancak bu yıl biri 16 Şubat’ta 3 milyar, diğeri 17 Mart’ta 2 milyar olmak üzere toplam 5 milyar dolar borçlanma yapılmasına rağmen bu iki borçlanmaya 5 milyar 760 milyon TL masraf ödendi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Devasa masraf ödemesinin nereden kaynaklandığı, ödemenin kime ya da hangi kuruluşlara niçin yapıldığı konusunda açıklama yapılmadı. Halkın bütçesinde oluşan bu tür sıra dışı gider ve gelir artışlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor.

Bu giderlerden hangisi arttı?

Devlet borcunun yönetilmesi için bir dizi masraf yapılıyor. Tamamı bütçeden karşılanan bu harcamalar; ihraç edilen tahvillerin kayıt ve tescil giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına, avukatlara ve müşavirlere ödenen ücretler, kur farkları, komisyon ödemeleri, gecikme faiz ve cezaları ile diğer hizmetler karşılığı ödenen ücret, masraf, komisyon ve benzeri giderler- den oluşuyor. Bu giderlerden hangisinin arttığı bilinmiyor.