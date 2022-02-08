Borsa açığa satış engeline tutunuyor

Borsa, yabancının hisse senedi borçlanıp açığa satışını önleyen yukarı adım kuralı ile 2.000 puanda tutunmaya çalışıyor. Şirketlerin bilanço sezonuna dahi kayıtsız kalan Borsa İstanbul, teknik seviyelerde de reaksiyon vermiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Borsa İstanbul'un BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 25 Ocak'ta uygulamaya başladığı açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı dün de devam etti. Daha çok volatilitenin yüksek ve satışların ağırlıkta olduğu dönemlerde gündeme gelen yukarı adım kuralı borsa tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre art arda uygulanıyor. Bu yolla kurumsal yabancı yatırımcıların satış baskısı kısıtlanırken, BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana 2.000 puan çevresinde dar bantta hareket ediyor. Borsa iyi başlayan bir kâr sezonuna dahi kayıtsız kalırken, piyasa teknik seviyelerde de reaksiyon vermiyor.

İŞLEM HACMİ DİPTE

Üstelik yıl başından bu yana en düşük işlem hacmi cuma günü gerçekleşti. Geçen haftanın toplam işlem hacmi 3.5 işlem gününden oluşan 25 Ekim haftasından bu yana en düşük düzeydeydi. Yabancı yatırımcılar son 4 yılda yaklaşık 8.8 milyar dolarlık satış yaptıktan sonra 2022'nin ilk ayında da satışlar 360 milyon dolarla devam etti.

SERT DÜŞÜŞE ENGEL

Yukarı adım kuralı ile yabancı kurumların ellerinde hisse senedi olmadan hisse senedi borçlanıp açığa satış yapmaları engellenirken, borsada sert düşüşlerin önü kesilmiş oluyor. BIST 100 endeksi Ekim 2021'de başlayan hareketle %75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2.400 ulaşmışken kısa sürede %28 gerileyerek 23 Aralık'ta en düşük 1.726 puanı gördü. BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2.77 artışla, 1.997 puandan tamamladı.

Yerli yatırımcının çapı yetmiyor

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğberk Çitilci, son dönemde bir algoritma düşmanlığı başladığına da işaret ederek, “Piyasa yukarı giderken ‘algoritmik işlemler iyi' ama piyasa düşerken ‘robotlardan dolayı düşüyor' algısı var. Oysa az sayıda kalan algoritmik işlemler de çıktığında Borsa istanbul patinaj yapıyor” dedi.

Borsada kısa sürede yüksek kâr marjı hedefleyen yerli yatırımcının da borsadaki ana hisselere çapının yetmediğini ifade eden Çitilci, enflasyon altında getiri olduğundan dolayı fiziki varlıklara ve kripto paralara doğru yönelim olduğunu aktardı.