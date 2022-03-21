‘Bu model istikbalin satılması demek’

ESKİ başbakanlardan Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övündüğü Yap-İşlet-Devret (YİD) modelini “İstikbalin satılması demek” diye eleştirmişti...

Veli TOPRAK

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AKP döneminde yap-işlet-devret modeli ile yapılan son proje 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 30 yıl önce uygulanan ancak AKP döneminde zirve yapan model için “1915 Çanakkale Köprümüz, kamu-özel iş birliği de denilen yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiğimiz son eserdir. İnşallah bunun devamı gelecek burada kalmayacağız” dedi.

‘BORÇ ALMANIN TÜRKÇESİ'

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın ise bu modele “Yap-işlet-devret dediğiniz yüzde 30'la borç almanın Türkçesi. Yap-İşlet-Devret demek istikbalin satılması demek” diyerek karşı çıktığı ortaya çıktı. Erdoğan'ın konuşmasından sonra sosyal medyaya düşen merhum eski Başbakan Erbakan'ın yap-işlet-devret modelini eleştirdiği konuşmada bu model için ‘geleceğin ipotek altına alınması' yorumunu getirdiği görüldü.

Erbakan, 3 Temmuz 1993'te TBMM'de yaptığı o konuşmada özetle şunları söylüyor: “İşte müflis, ne yapıyor şimdi… İstikbalimizi de parselliyor. İstikbalse 200 liralık elektriği 1.200 liraya yaptırıp başkalarına satacaksınız, 40 sene de herkes 200 liralık elektriği 1.200 lira kilovatsaatini ödeyecek. Böylece istikbali şimdiden satıp, parselleyip eziyoruz.”

‘Ne sahipsiz ülkeyiz'

Merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın 1993'te Meclis'teki yap-işlet-devret projeleri eleştirdiği konuşmasında “Ne sahipsiz bir ülkeyiz” demesi de dikkat çekti.