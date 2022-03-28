Buğday ithalatına 20 yılda 20 milyar dolar

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, TMO'nun tonu 438 dolardan 210 bin ton buğday ithalatına sert tepki gösterdi. Barut, "AKP 20 yılda 70 milyon ton buğday ithal edip 20 milyar dolar ödedi" diye konuştu.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) tonu 438 dolardan 210 bin ton buğday ithalatı kararını sert sözlerle eleştirdi.

AKP’nin 20 yıllık iktidarı boyunca 70 milyon ton buğday ithal edip 20 milyar dolar ödediğini aktaran Barut, “İş bilmez AKP iktidarının ithalat sevdası artarak sürüyor. İthalata değil çiftçi ve tarımımıza destek verilsin” dedi.

‘BU PARAYI ÇİFTÇİMİZE VERSELERDİ…’

Barut, “Buğday ülkemiz açısından stratejik önemdedir ve pandemi döneminde güvenli gıdaya erişimin önemi daha çok anlaşılmıştır. Bütün ülkeler bu dönemde insanlarının ihtiyaçlarını karşılarken, tarım ve gıdada iş bilmez AKP iktidarı sürekli ithalatla gündeme gelmektedir. Yerli ve milli olduklarını ileri sürüp yerli çiftçiyi ve ülke tarımını bitirdiler. Yanlışta ısrar etmeyi sürdürüyorlar” dedi.

TMO’nun yeni yaptığı 210 bin tonluk buğday ithalatına tepki gösteren Barut, 20 yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık buğday ithalatına ilişkin, “Bu parayı kendi tarım ve çiftçimize verselerdi bunu fazlasıyla üretirdik” değerlendirmesinde bulundu.

‘2002’DE BUĞDAY İTHALATI 150 MİLYON DOLAR İDİ’

“Geçtiğimiz haziran ayında, buğday hasadında ton başına 2 bin 250 liradan çiftçimizden buğday aldılar. Şimdi tonu 438 dolardan buğday ithal ediyorlar” diyen Barut, “Madem bu fiyattan buğday ithal edecektiniz, neden kendi çiftçimizden ucuza buğday aldınız? Aradaki fark ve destekleri çiftçimize verelim. Tarımımız ve çiftçimiz kalkınsın, üretim artsın” diye konuştu.

Öte yandan, çözüm önerilerini paylaşan Barut, şöyle devam etti:

• “2002’de AKP iktidara geldiğinde buğday ithalatı için 150 milyon dolar ödeniyordu, sadece geçen yıl 10 milyon ton buğday ithalatına 2.5 milyar dolar ödendi. Yani tam 16 kat fazla para ithalata gitti.

• Yerli ve milli olan üreticiye destek versinler. İthalata değil üretime katkı sunsunlar. Tarımsal üretim planlaması yaparak destekleri yeterli seviyeye getirsinler. Aksi takdirde çiftçi üretimden kopuyor.

• 2004’te Türkiye’de 93 milyon dekarda üretilen buğdayın miktarı son yılda 68.5 milyon dekara düştü. Yani 23-24 milyon dekar buğday ekim alanı azaldı.

• Gelin tarımı ve üreticiyi destekleyin. Gelin vakit varken üretime destek olun. Yerli çiftçinin emeğini heba etmeyin. Hasat yaklaşırken buğday taban fiyatını çiftçinin yüzü gülecek şekilde açıklayın. Gübre ve mazot gibi temel üretim girdilerindeki fahiş artışı durdurun. Zamları geri çekin, vergileri düşürün. Çiftçi borçlarını faizsiz erteleyin.”

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