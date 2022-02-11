Çiçekçilerden 14 Şubat zammı: Gül fiyatları 2 katına çıktı

Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek fiyatlarında da artış yaşandı. Çiçek fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 zamlandı.

Sozcu.com.tr

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14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte gül başta olmak üzere çiçeklerin fiyatları arttı. Kayseri’de çiçekçilik yapan Mehmet Bener, “Fiyat artışlarından dolayı bizde güle zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk başladı. Bununla birlikte birlikte çiçek fiyatlarında da artış yaşandı.

YÜZDE 100 ZAM

Geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 15 TL'ye satılan güller yüzde yüz oranında artarak, 30 TL oldu. Gül fiyatlarının 30 TL'den başlayıp, 50 TL'ye kadar değişiklik gösterdiğini söyleyen çiçekçi Mehmet Bener şu değerlendirmelerde bulundu:

“14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kırmızı gül, beyaz gül, orkide, antoryum, lale, solmayan gül ve kutuda çiçeklerimiz ile tüm Kayseri halkına hizmet etmeye devam ediyoruz.

Bizim halkımız genel olarak işleri son güne bırakmayı seviyor. Ancak biz şimdiden siparişlerimizi almaya başladık. Kırmızı güller aşkı ve sevgiyi simgelediği için her zaman sevgililer gününde revaçta oluyor. Kırmızı gülün tek olarak paketli fiyatı 30 TL olacak.

Genel olarak her şeyde biraz artış olduğu için bizde maalesef güle zam yapma zorunda kaldık. 30 TL'den başlayan gül fiyatlarımız 50 TL'ye kadar çıkabiliyor. İthal olarak Ekvatorda ve Hollanda da yetişen ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizde 1. sınıf ürünler olduğu için onları da 50 TL'den satışa sunuyoruz.”

BUKET FİYATLARI 100 TL’DEN BAŞLIYOR

Buket fiyatlarının 100 TL'den başladığını ve müşterilerin isteğine göre bin TL'ye kadar değişiklik gösterdiğini ifade eden Bener, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çiçek fiyatlarımız 100 TL'den başlıyor ve bin TL'ye kadar ilerliyor. İnsan sevdiğine götürmek istediği zaman tek bir gül ile de mutlu edebiliyor, bin TL'lik çiçek ile de mutlu edebiliyor. Yani 200-500 TL'ye kadar buketlerimiz oluyor.

Bu şekilde de çalışan ya da işi olan vatandaşlarımızın eşini iş yeri ya da evlerine çiçeklerini götürerek mutlu etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz siparişlerini son güne bırakmasınlar.”

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