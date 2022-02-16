DİSK’ten Kadıköy’de faturalı eylem

DİSK'in hayat pahalılığına karşı Kadıköy'de yaptığı eylemde elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamların geri alınması talebi öne çıktı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin taleplerini 5 maddede sıraladı.

Batuhan SERİM

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün ‘İnsanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz’ talebiyle İstanbul Kadıköy Rıhtım’da eylem yaptı.

Elektrik ve doğalgaz faturalarını da yanlarında getiren işçiler, hayat pahalılığına tepki gösterdi. Pankart ve dövizlerle sorunlarını belirten emekçiler, yaptıkları basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi.

‘ZAMLAR GERİ ALINSIN’ TALEBİ ÖNE ÇIKTI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin acil 5 talebini şöyle sıraladı:

• Zamlar geri alınsın, faturalardan vergi alınmasın.

• Eriyen asgari ücret yeniden belirlensin, tüm ücretler en az asgari ücret oranında artırılsın, en düşük emekli aylığı asgari ücretin altında kalmasın.

• Ücretlerden alınan vergi azaltılsın.

• Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilsin, herkese güvenceli istihdam sağlansın.

• Sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller kaldırılsın.

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