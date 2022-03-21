Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Mart 2022

Dolar, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 14.84 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 14.80 seviyesinde bulunuyor. Piyasaların gündeminde bu hafta da Rusya – Ukrayna savaşı kalmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki müzakerelere bugün de devam edilecek.

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ABD Merkez Bankası (Fed) sonrası dolar endeksinin 99 seviyesinden 98.3 seviyesine gerilemesi ve Rusya – Ukrayna müzakerelerinde anlaşma sağlanacağı beklentisi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ancak, DolarTL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı görülüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.84 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.484 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL'de işlemler bu sabah 14.80 seviyesinden geçmektedir. Dolar kuru geçen hafta yukarı yönlü seyrini sürdürmese de önemli bir geri çekilme kaydedemedi. Geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği takip ediliyor. Olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesi test edilebilir. 15 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda kurda yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir.