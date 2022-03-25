Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Mart 2022

Dolar 25 Mart Cuma günü 14.82 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 14,80 – 14,87 bandında hareket etti. Güne 14,83 seviyesinden başlayan kur gün boyu yatay hareket etti.

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Haftanın son işlem gününde de jeopolitik risklerde bir azalma kaydedilmezken, Fed üyelerinin hafta içerisinde verdiği sıkılaşma mesajları gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının artmasına neden olmaktadır. Dolar kuru 14.80 üzerinde seyrini sürdürüyor. Bugün yurt içinde Mart ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek. ABD'de ise Michigan tüketici güveni endeksi ve bekleyen konut satışları verisi açıklanacak. Aynı zamanda New York Fed Başkanı John Williams'ın konuşması takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.82 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.482 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 25 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL'de işlemler bu sabah 14.83 seviyesinden geçmektedir. Hafta içerisinde 14.80 seviyesi üzerinde seyrini koruyan dolar kuru haftanın son işlem gününde de 14.80 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor.14.80 seviyesinin üzerinde psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesi test edilebilir. Ancak, yükseliş eğiliminin devam etmesi için 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. Diğer taraftan, 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir.