Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Mart 2022

Dolar, 28 Mart 2022 Pazartesi günü 14.84 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru yatay hareketlenmesini sürdürüyor. Fiyatlama yine oldukça dar bir bant içerisinde hareket ediyor. Önceki günü 0.08% yükselerek 14.83 seviyesinden tamamladı.

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Kurda geçtiğimiz haftanın tamamında dar bant içinde fiyatlamalar gerçekleşirken, haftalık kapanış 14,80TL seviyesi üzerinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de gerçekleşmesi pozitif olarak değerlendirilebilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.84 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.484 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL yeni haftada 14.80 üzerinde seyrini sürdürüyor. Bu hafta 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesine yönelik yükselişlerin devam etmesi beklenebilir. Ancak, yukarı yönlü seyirlerin devamı için 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. Diğer taraftan, geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği takip ediliyor. 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyelerinden tepki alımlarının geldiği görülebilir.