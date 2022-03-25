Dondurucu soğuk Adana karpuzunu vurdu: Üreticiye acil destek gerek

Dondurucu soğuklar bu yıl Çukurova ve çevresinde de etkili oldu. Kenti Gaziantep'e bağlayan otoyol saatlerce kapalı kalırken soğuk hava Çukurova'da üreticileri de zor durumda bıraktı. Don nedeniyle yaşanan sorunu CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin sorunu TBMM'de gündeme taşıdı, üreticiye destek istedi.

Mehmet SERBES

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Adana başta olmak üzere Çukurova bölgesinde çiftçiye büyük darbe vuran ‘don' olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, üreticinin yaşadığı büyük zararın karşılanması gerektiğini kaydetti. Meclis genel kurulunda konuşan Dr. Şevkin, geride bıraktığımız birkaç günde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle meydana gelen don olayının ne yazık ki zor günler yaşayan çiftçiyi daha çok zora soktuğunu belirtti.

‘TÜM ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ’

Sert çekirdekliler, kavun, karpuz, patates başta olmak üzere neredeyse tüm ürünlerde büyük hasarlar oluştuğuna dikkat çeken CHP'li Dr. Şevkin, “Yaşanan don, özellikle Türkiye karpuz üretiminin yüzde 20'isini, kavunun ise yüzde 12'sini bölgemizde üreten çiftçiye büyük zarar verdi” dedi.

Enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanma ve girdi maliyetlerinin sürekli artışının zaten üreticiyi çıkmaza sürüklediğini belirten Şevkin, zor bir yılda 46 bin çiftçinin tarım topraklarından bu nedenlerle uzaklaştığını belirtti.

‘ACİL DESTEK ŞART’

Şevkin, “Tüm bunlar düşünüldüğünde bu don olayında çiftçinin acilen desteklenmesi gerekiyor. Üreticimizin zararı acilen tespit edilmeli ve zarar karşılanmalıdır. Borçları faizsiz ertelenmeli, başka ürünlere yönelebilmesinin önü açılmalı, ayrıca dondan zarar gören ürünler de sigorta kapsamına alınmalıdır” dedi.

CHP'li Şevkin, Adana'da iki dönem milletvekilliği yapmış olan ve bölgenin sorunlarını bilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi acilen göreve çağırdı.

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