Elon Musk Twitter’ı satın aldı

Twitter'dan yapılan açıklamada, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinde kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'ın Elon Musk'a satışıyla ilgili müzakereler bugün tamamlandı.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, Twitter yönetim kurulunun milyarder Elon Musk’ın sosyal medya şirketini satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu.

‘ZEHİR HAPI’ DEVREYE GİRMİŞTİ

Twitter, 14 Nisan'da yapılan teklife sıcak bakmamış ve Musk'ın hissesini artırmasını engellemek için ‘zehir hapı' önlemi almıştı. Zehir hapı olarak adlandırılan önlemle şirket, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata hisse satın alma hakkını koruyor.

Ancak Musk'ın 46,5 milyar dolarlık finansmana sahip olduğunu açıklamasından ve Twitter'ın borsada sarsılmasından sonra şirket duruşunu değiştirdi ve müzakerelere kapı açtı.

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