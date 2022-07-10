En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli

Emeklinin açlıkla sınandığı bir dönem yaşanıyor. Açlık sınırının altında yaşayan ve geçim derdi ile boğuşan milyonlarca emekli maaş zammı bekliyor. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.

Başak KAYA

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Açlık sınırının altında yaşayan ve geçim derdi ile boğuşan milyonlarca emekli maaş zammı bekliyor. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.

YAŞAM KALİTESİ DÜŞTÜ

Beko milyonlarca emeklinin büyük sıkıntı içinde olduğunu anlatarak, “Asgari ücret toplumun genelindeki ücretlendirme standardı olmalı. Dul, yetim, yaşlılık ve gazilik maaşı alanların ücretleri de en azından asgari ücret ile eşitlenmeli” dedi. Halen en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin'in cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Beko, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerinin alım gücünün ve yaşam kalitesinin düştüğünü vurguladı ve şunları söyledi: “Düşük ücret alan emeklilerin açlıkla sınandığı bir dönem yaşanıyor. AKP iktidarı herkesi fakirleştirdi ama rant ile kendi zenginlerini de yarattı. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan emeklilerin maaşları asgari ücret seviyesine getirilmeli.

Gazilik maaşları da asgari ücretin altında

CHP İzmir Milletvekili Beko, Bakan Bilgin'e, “SGK kapsamında çalışarak hak edilmiş emekli aylığı alan kaç emekli asgari ücret olan 5 bin 500 TL'nin altında aylık almaktadır? Dul, yetim, yaşlılık ve gazilik maaşı alan kaç kişi asgari ücretin altında emekli aylığı almaktadır? Hazine desteği olmadan en düşük emekli aylığı ne kadardır? Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesinin üzerine çıkarılması düşünülmekte midir” diye sordu.