En ucuz sigara 40 liraya koşuyor

İçki ve sigaraya temmuzda ÜFE oranında zam gelirse en ucuz sigara 22 TL’den 40 TL’ye, litrelik rakı 390 liradan 570 liraya çıkacak.

Erdoğan SÜZER

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Yılın başından bu yana yüzde 50 civarında zamlanan sigara ve alkollü içkilere asıl büyük zam temmuzda yağacak. Enflasyondaki olağanüstü tırmanış temmuzda hem içki hem de sigara üzerindeki ÖTV'ye otomatik zam olarak yansıyacak. Saray indirim yetkisini kullanmazsa bugün 22 liraya satılan en ucuz sigara 1 Temmuz'dan itibaren 40 liraya, litrelik rakı da 390 liradan 570 liraya fırlayacak.

ZAM OLUP YAĞACAK

İktidara geldiği günden bu yana uyguladığı ağır vergi politikalarıyla içki ve sigarayı bütçenin en önemli finansman kaynağına dönüştüren hükümet, bu ürünlerin üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) her 6 ayda bir ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) oranında otomatik zam yapıyor. İçki ve sigaranın ÖTV'sine ocak ayında yüzde 47.40 zam yapıldı. Bu zam fiyatların yüzde 50'ye varan oranlarda artmasına yol açtı. Şimdi çok daha ağır tablo temmuzda yaşanacak.

Henüz 4 aylık dönemde ÜFE yüzde 39.23'e ulaştı. Bu hızla giderse 6 ayda yüzde 60-70 bandına ulaşacak ÜFE içki ve sigaraya zam olup yağacak. Hesaplamalara göre en ucuz sigara, ÜFE'nin yüzde 60'a çıkması halinde 37 lira, yüzde 70'e çıkması halinde 40 lira olacak. En pahalı sigara da 51 lirayı görecek.

Kararı cumhurbaşkanı verecek

Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor. ÜFE'nin aynı şekilde fiyatlara yansıtılması halinde kaçağın ve insan ölümlerinin artmasından endişe ediliyor. Sigara ve içki zamları enflasyonu da tetikliyor.