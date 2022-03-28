Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı endişeyle bekleniyor

Enflasyon oranı aydan aya yükseliyor, vatanfaşların alım gücü azalmaya devam ediyor. Şubatta tüketici enflasyonu yüzde 54,44'e yükseldi. Ocakta oran yüzde 48,69 idi. ENAG ise şubat enflasyonunu yüzde 123,80 olarak açıkladı. Resmi enflasyon 20 yıl sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı. Enflasyon oranları 4 Nisan'da belli olacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 54,44'e yükseldi. Ocakta enflasyon yüzde 48,69 idi. Böylece, 2002 yılı Nisan ayındaki yüzde 52,7'lik oran sonrasında ilk kez enflasyonda yüzde 50 seviyesi aşılmış oldu. Reuters anketinde şubat enflasyonu için ortalama beklenti yüzde 52,95 idi.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon TÜİK tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON YÜZDE 60'LARA YÜKSELECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin “2023'te seçime tek haneli enflasyonla gireceğiz” iddiasının aksine Fitch, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Enflasyonun gelecek aylarda yüzde 60 civarına yükselmesini öngören Fitch'in 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 49, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 35 oldu.

332 MADDENİN FİYATI ARTTI

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gerçekleşti.