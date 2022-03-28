Eskişehir’de çaya zam

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban; çaya zam geldiğini, yeni tarifenin Ramazan ayından itibaren geçerli olacağını duyurdu. 2 lira olan bir bardak çayın fiyatı, yüzde 25 zamlanarak 2,5 lira oldu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Kahveciler Oda Başkanı Zeki Çoban, 2022 yılı itibariyle elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere akaryakıt ve birçok kalem ürüne gelen zamlar nedeniyle çay fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptıklarını açıkladı.

“FİYATLAR İKİYE KATLANDI”

Yaşanan ekonomik kriz ve iğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle çaya zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Eskişehir Kahveciler Oda Başkanı Zeki Çoban, şunları söyledi:

* Ramazanı, salgından önce dört gözle bekliyorduk. İnsanlar akşama kadar oruç tuttuğundan, teravihten sahura kadar veya tatil günlerinde kahve mekanlarında stres atıyorlardı. Kahveler dostların buluştuğu sıcak soğuk ikramların olduğu yerlerdi. Ama maalesef hastalık bu konumları değiştirdi.

* Ramazan geliyor ama şartlara baktığımızda eski Ramazanları göremeyeceğimizi tahmin ediyorum. İnsanlar hala salgın korkusuyla kahveye gitmeye çekiniyorlar.

* Türkiye’de ve dünyada yaşanan ekonomik şartlar bir de buna eklenirse birbirlerine ikramda bulunmakta zorluk çekiyorlar. Kısacası eski Ramazanlar eski alışverişlerimiz kalmadı.

* Tabi bir de art arda gelen doğalgaz, elektrik, işçi giderleri, kira, çay, şeker giderleri, bardağından tutun da meyve özlerine kadar her şey zamlandı. Fiyatlar ikiye katladı.

“ŞEKER BULAMIYORUZ”

Eskişehir’de olduğu gibi ülke genelinde bir şeker sıkıntısının yaşandığını ve fiyatların arttığını ifade eden Çoban şöyle konuştu:

* Şeker zaten bulmakta zorluk çekiyoruz, her gün fiyatı değişiyor, geçerli bir fiyatı kalmadı. Çok zorlanıyoruz, dayanmak için de maalesef zam yaptık. Şuanda kahvelerimizde 2 lira olan çayı 2.5 lira yaptık.

* Zamlı fiyatları Ramazan ayında uygulamaya koyacağız. Ama biz isteriz ki 200 çay satacağımıza 500 çay satalım 1.5 liradan satalım, sirkülasyon olsun. Kahvecilerimizin yarası derin, kapatmakta zorluk çekiyorlar. Salgından etkilenen çok işletmelerimiz oldu.

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