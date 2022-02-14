Eskişehirli esnafın elektrik isyanı: Fatura kirayı geçti

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölge esnafının sıkıntılarını dinledi. Esnaf, Çakırözer'e bir ayda iki, üç katına çıkan elektrik faturalarından dert yandı.

Kemal ATLAN

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Türkiye'nin dört bir yanında esnaf, emekli, çiftçi, emekçi, genç-yaşlı, kadın-erkek 84 milyon artan elektrik, doğal gaz faturaları karşısında isyan ederken, iktidara zamları geri alın çağrısı yapıyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölge esnafının sıkıntılarını dinledi. Şehrin en işlek çarşılarından Yunus Emre Çarşısı esnafı Çakırözer'e artan faturalardan dert yanarken, çarşı içindeki birçok dükkanda esnaf faturaları düşürmek için önlemler aldığını, bazıları ise müşteri yokken elektriği açmadığını aktardı.

“EMEKLİ MAAŞIMIZ DÜKKANA GİDİYOR, DEVRETSEK BORÇLARI KAPATMAZ!”

Yunus Emre Çarşısı esnaflarından 10 metrekarelik dükkanda çeyiz eşyası satan Şengül Aydoğmuş 80 liralık elektrik faturasının 300 lira geldiğini söyleyerek, “Buzdolabımın fişi çekik, ampulleri kapatıyoruz. İçeride sadece iki tane ampul yanıyor. 80 lira gelen elektrik faturam 300 lira geldi. Çok üzgünüz. Dükkandakiler önceden getirdiklerimiz. Ödeyemiyoruz. O bankadan alıp, başka bankaya veriyoruz. Emekli maaşımız da buraya gidiyor. Dükkanı devretsek borçlarımızı kapatmaz, aç kalırız. Düşünüyoruz bazen ama inanın ekmek alacak paramız kalmıyor” dedi.

“KARANLIKTA BEKLİYORUZ”

Müşteri olmayınca elektrikleri kapattığını aktaran çarşı esnafından Mehmet Özşahin ise Çakırözer'e karanlık dükkanını gezdirdi. Özşahin, “Dükkana en fazla 250 lira elektrik faturası geliyordu, 580 lira geldi. Evdeki faturam 570 geliyordu, bin 50 lira geldi. O da salonum kapalı olduğu halde” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“YÜZDE 125 ARTIŞ VAR!”

Çarşı esnaflarından Murat Toz, “Kasım ayında 458 lira gelen elektrik faturası Ocak ayında 950 lira geldi. Yüzde 125 artış var. Her şey arttı. Bir yıl önce 45-50 liraya aldığımız ürün şu an 110 lira. 120-130 liraya satmaya çalışıyoruz. O da kurtarmıyor. Bu ürünü 150 liraya satmamız lazım ama satamıyoruz. Müşteri dağılmasın diye zararına satmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMPULLERİN WATT'INI DÜŞÜRDÜK”

Çarşıdaki başka bir esnaf ise, “Geçen yıllarda 180 lira gelen faturam şimdi 416 lira geldi. Geniş aydınlatma kullansaydım daha fazla gelecekti. Tasarruflu kullandığımız halde böyle oldu. Ampulleri 40 wattan, 30 watt'a düşürdüğümüz halde” dedi.

“FATURA ÇOK GELİNCE SAATİ KONTROL ETTİRDİM”

Aynı çarşı içinde 3 ay önce çay ocağı devralan Uğur Eren de gelen elektrik faturalarına isyan etti. Eren, “Dükkanda bir ampul, bir çay ocağı, bir tost makinesi var. Dolap da var ama kışın çalıştırmıyoruz. 2 bin 430 lira elektrik faturası geldi. Aralık'ta 987 lira geldi. Dükkanı devralalı 3 ay oldu. İlk aldığımda 680 lira elektrik faturası geldi. Aradım sordum saatte bir yanlışlık mı var diye. Kontrole geldiler, bir sorun yok dediler. Şimdi tüp aldık. Bir de onu deneyeceğiz. 7,5 metrekarelik yer. Yazın 3 bini geçecek elektrik faturamız. Çaya o kadar zam yapamadık. Şekerin 4 kiloluk kutusu 90 lira oldu. Dükkanı devraldığımda 45 liraya alıyordum. Çayı 35 liraya alıyordum, 48 lira oldu. 3 kişi çalışıyoruz. Böyle nasıl olacak” diye konuştu.

“3 BİN 500 LİRA ELEKTRİK FATURASI GELDİ”

Çakırözer'in Odunpazarı bölgesinde ziyaret ettiği esnaf lokantası da elektrik faturalarından dert yandı. Lokanta sahiplerinden Ali Tuna, “Bir ay önce bin 300 lira gelen elektrik faturamız 3 bin 500 lira geldi. Yazın fatura 7 bin, 8 bin lira gelecek. Çünkü şimdi dolaplarımızın bir kısmı çalışmıyor. Sebzelerden, bakliyata her şeye zam geldi. Ama zamları aynı oranda yansıtamıyoruz. Yansıtırsak müşteri gelmez” dedi.

“ESNAF BUNU NASIL ÖDEYECEK?”

Kasapçılık yapan Hüseyin Akın da faturaların kiralarla yarıştığını söyledi. Akın, “Dolaplarımızın tamamı çalışmadığı halde 2 bin 400 lira elektrik faturası geldi. Kiram 2 bin 500 lira. Yazın 7 bin, 8 bin lira elektrik faturası bekliyoruz. Elektrik faturası kirayı geçti. Esnaf bunu nasıl ödeyecek. Yaptığımız ciro ne?” siteminde bulundu.

“ESNAF KAPIYA KİLİT VURMADAN ZAMLAR GERİ ALINSIN”

Ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada Çakırözer, “10 metrekarelik dükkanın bile 80 lira olan faturası 300 liraya çıkmış. Buzdolabı çalışmıyor. Esnaf sabah geç geliyor, akşam erken kapatıyor. Kasabı, çay ocağı, lokantacısı, konfeksiyoncusu hepsinde durum aynı. Faturalar 3'e, 4'e katlamış durumda. Bu insafsızlık, bu faturalar nasıl ödenecek? Esnaf borcunu üç bankaya döndürerek ödemeye çalışıyor. Esnafın hali bu. Bu artık vicdansızlık, buna bir dur demek lazım. Esnaf kapısına kilit vurmadan zamlar geri alınsın” çağrısını yaptı.