Evde yemenin bedeli bile 133 TL!

Zam yağmuru sonrası dışarıdan tatlı almak hayal oldu. Ramazan klasiği güllacı evde yapmanın maliyetini hesapladık, ortaya çıkan rakam korkunç...

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Yaklaşan Ramazan öncesi vatandaşların alışveriş maratonu sürüyor. Ekonomik krizin pençesindeki halk iyi ve ucuz ürün almak için market market geziyor. Bir sene önceye göre temel gıda ürünlerine yüzde 51 ile yüzde 166 zam gelmesi vatandaşın belini iyice büktü.

SÜT 11 LİRA, CEVİZ İÇİ 200 LİRA

Bir çuval şekerin fiyatı 700 TL’yi aşınca, en hesaplı yerde bile bir dilim baklavanın fiyatı 6.5 liraya geliyor. Hal böyleyken Ramazan’da tatlıyı dışardan almak hayal oldu.

Sütün litresi 11 liradan, 400 gramlık bir paket güllaç 50 liradan, bir kilo toz şeker 14 liradan, bir kilo ceviz içi 200 liradan satılırken; iftar klasiği olan güllacı evde yapmanın maliyetini (6-8 kişilik) hesapladık.

3 litre süt (33 TL)

12 adet güllaç yaprağı (50 TL)

3 su bardağı toz şeker (7.14 TL)

1 paket vanilin (0.72 TL)

2 su bardağı ceviz içi (38 TL)

4 yemek kaşığı ceviz içi (4.8 TL)

Toplam: 133 lira 66 kuruş

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