Fabrikalar şalter indiriyor! 30 bin işçi evlerine gönderiliyor

Tekstil kenti Denizli’de elektrik kısıntısı nedeniyle organize sanayi bölgesinde çalışan 30 bin işçi bu gece yarısından itibaren üç gün çalışmayacak. Kentte doğalgaz sorunu yüzünden çok sayıda haddehane ile kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 40’a yakın mermer firması hafta başından bu yana üretimi durdurdu. Sadece mermer sektöründe çalışmayan işçi sayısının ise bin 500’ü bulduğu belirtiliyor.

Selami AYDIN

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Denizli'de sanayi tesislerine uygulanacak elektrik kısıtlaması bu gece yarısından itibaren başlayacak. Enerji tüketimi 1600 kilovat saati kapsayan firmalar için uygulanan kısıtlamaya Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 185 firmanın tamamı katılacak.

Özellikle tekstil firmalarının yoğunlukta olduğu bölgede üretim üç günlüğüne duracak, Cuma gecesi 24:00'ten itibaren tezgahlar yeniden çalışacak. Kentte OSB'ler dışında kalan 10 büyük sanayi kuruluşu da aynı süre içinde üretimine ara verecek.

30 BİN İŞÇİ EVLERİNE GÖNDERİLİYOR



Doğalgaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle kentteki haddehanelerin bir kısmında üretim hafta başından bu yana durduruldu. Mermer sektöründe de yaklaşık 40 firma Pazartesi gününden itibaren üretimine ara verdi.

Bu sektörü sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin yanı sıra, soğuk hava nedeniyle üretim verimliliğindeki düşüş ve çalışanların ulaşımında yaşanan sıkıntıların ara vermeye ittiği kaydedildi.

Denizli'de mermer sektöründe yaklaşık bin 500 işçi mesaiye ara verdi. Bu aranın Pazartesi gününe kadar olacağı belirtildi. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 185 firmada çalışan 30 bin işçi de bu gece yarısından itibaren üç gün süreyle eve gönderilecek.

“FİRMALARIMIZ TEDBİRLERİNİ ALDI”

OSB'deki sanayi kuruluşları üç günlük elektrik kısıntısında boş durmayacak. Yüzde 10 enerji ile çalışacak tesislerde makine bakımları yapılacak, eksiklerini giderecek. Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş; “Firmalar boş durmayacak. Isıtma, soğutma sistemlerinin, makinelerinin bakımları yapılacak. Bu süreci bir fırsat olarak değerlendirecekler. Planlamalarını yaptılar. Çok büyük sıkıntı yaşamayacaklar. Önümüzdeki haftadan itibaren de üretimlerine yüklenecekler, açıklarını kapatacaklar” diye konuştu.

“DENİZLİ'DE KESİNTİ ÜÇ GÜN SÜRECEK”



Kısıtlamanın bu gece yarısından itibaren başlayacağını söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada diğer OSB'lerden farklı olarak Denizli'de üretimin ardışık üç gün süreyle duracağını belirtti.

Keçeci, “OSB içinde 1600 Kwh altında çalışan firmalar da çalışmayacaklar. Türkiye'deki diğer OSB'lerde çalışan ve yöneticiler gün aşırı kısıtlamayı kabul ettiler. Denizli'de ise art arda üç gün olsun, çalışanlarımız izin yapsın denildi. OSB'ler dışındaki sanayi kuruluşları eğen 1600 Kwh'nın altında tüketim yapıyorsa onların üretime devam etmesini engelleyen bir durum yok” diye konuştu.

“TÜRKİYE SANAYİSİNDE BÖYLE BİR ŞEY OLMADI”

Denizli'de sanayi kuruluşlarının önemli bir bölümünün kısıntıdan etkileneceğini söyleyen Keçeci, şu ifadeleri kullandı;

*Üretim yapamayacaklar. Dolayısıyla ihracat taahhüdünü yerine getiremeyecek. Bu kez müşterisi ile problem olacaktır. Sen üretip satamadığın için nakit akışında da senin problemlerin oluyor.

*Bu da ay sonunda ödeyeceğin işçi ücretinden tut vergilerden ve banka borçlarına kadar seni etkiliyor. Bu durumu yıllardan beri ilk kez yaşıyoruz.

*Zaman zaman küçük çaplı sorunlar yaşansa da bu kadar kapsamlı bir kısıtlama bugüne kadar Türk sanayisinde ve Türkiye'de olmadı.

*Bir organizesizlik mi, hesapsızlık mı, hata mı bunu bilme şansımız yok. Bakanlık çalışıyor. Bu kısıtlama tüm Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin kaybının 1 milyar dolar olduğu söyleniyor.

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