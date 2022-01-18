Fen eğitimine 25 milyon TL, imam hatibe 465 milyon TL

İmam hatip liseleri yatırımlardan da aslan payını aldı. Fen liselerinin devam eden inşaatları için Milli Eğitim Bakanlığı’na bu yıl sadece 25 milyon liralık ödenek harcama yetkisi verildi. Buna karşılık imam hatip liselerinin inşaatlarına kullanılacak yatırım ödeneği 465 milyon lira oldu.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı yatırım programına göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl 970 milyon lirası Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) için olmak üzere toplam 5 milyar 446 milyon liralık eğitim yatırımı harcaması yapacak. Okul inşaatlarının da yer aldığı yatırım harcamaları kapsamında bu yıl Anadolu liselerinin devam eden inşaatlarına 425 milyon lira, fen lisesi inşaatlarına 25 milyon lira, imam hatip liselerinin inşaatlarına ise 465 milyon lira harcama yetkisi verildi.

İNŞAAT SAYISI ARTTI

Yatırım programıyla, imam hatip lisesi inşaatlarının sayısı da artırıldı. Geçen yılki programda bin 731 adet imam hatip lisesi yapılması öngörülürken bu yılki programda inşa edilecek imam hatip lisesi sayısı bin 846'ya çıkarıldı.

Ar-Ge çalışmalarına 8 milyon TL

MEB ayrıca imam hatip öğrencilerinin başarısının artırılmasına yönelik araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için bu yıl 4 milyon liralık harcama yapacak. 2020 yılından bu yana devam eden ve toplamda 21 milyon liralık harcama yapılması öngörülen Ar-Ge çalışması için bugüne kadar 8 milyon liralık ödenek kullanıldı. Bununla birlikte, MEB fen lisesi yatırımlarına ödenekleri kısarken TÜBİTAK bu yıl Kocaeli'nde fen lisesi ile meslek ve teknik Anadolu lisesi inşaatına başlayacak.