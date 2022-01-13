Hakan Atilla kitap çıkartıyor: Amerika Atilla’ya karşı

İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle ABD'de 28 ay tutuklu kalan Hakan Atilla, dava sürecini anlattığı 'Amerika Atilla'ya Karşı' adında bir kitap çıkarıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye’ye dönen Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, tüm bu süreçleri anlattığı bir anı kitabı çıkarıyor.

‘Amerika Atilla'ya Karşı, Amerikan Hapisanelerinde Bir Türk Bankacı’ başlığını taşıyan kitapta Atilla, ABD’ye giderken havalimanında durdurulmasını, tutukluluk günlerini, neden tutuklandığını, mahkeme süreçlerini ve dönüş sürecini işliyor.

‘İKİ BUÇUK YILIN HİKÂYESİ’

Kitabın arka kapağında şu ifadelere yer verildi:

“Hakan Atilla, 2017 yılı baharında, New York JFK Havalimanı'nda FBI ajanları tarafından gözaltına alınacağından habersiz, meslektaşlarıyla beraber sıradan bir iş gezisinden dönmekteydi. Tutuklanıp hapishaneye gönderildiğinde, içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen başından geçenleri yazmaya başladı.

Atilla, ABD'de tutulduğu farklı hapishanelerde yaşadıklarını, tanıştığı insanları, karşı karşıya kaldığı suçlamaları ve dava sürecini ilk kez bu kitapta anlatıyor. Amerika Atilla'ya Karşı, kariyerinin zirvesindeki bankacının hayata tutunduğu iki buçuk yılın etkileyici hikâyesi.”

İSTİFA ETMİŞTİ

Atilla, Mart 2017’de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD’de havaalanında gözaltına alınmış, yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019’da tahliye edilen Atilla, 24 Temmuz 2019’da Türkiye’ye gelmiş ve 21 Ekim 2019’da da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı. Atama kararını, Atilla Türkiye’ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.

Ancak Mart 2021’de Atilla, Borsa İstanbul’daki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. BİST’ten yapılan yazılı açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle 8 Mart 2021’den itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 8 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir” denilmişti. İlginizi Çekebilir Reza Zarrab'ın Miami'deki lüks hayatı ortaya çıktı İlginizi Çekebilir Unicredit'ten Türkiye tahminleri: Dolar, enflasyon, faiz, seçim...