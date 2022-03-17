Halkı işsizlik ve borç korkusu sardı

27 kentte yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ekonomik krizin, yanlış politikalar, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve liyakatsizlikten kaynaklandığını düşünen toplumun yüzde 70’i sahip olduklarını kaybetmekten korkuyor.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye ekonomisi, tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşarken, zorlu yaşam maliyetinin yükü altında kalan halk, sahip olduklarını kaybetme, işsizlik ve borç korkusu altında yaşamaya çalışıyor. Yapılan araştırmalar, son dönemlerde halkın en acil gördüğü ve büyük önem verdiği sorunun ekonomik kriz olduğunu ortaya koyarken, toplum, krizin nedenleri konusunda da iktidardan ayrışıyor. Halkın yüzde 72.8'i ekonomideki sorunlarının ana nedeninin yanlış politikalar olduğunu belirtirken, yüzde 56.4'ü ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yaşanan sorunların ana nedeni olduğunu açıkladı. Adam kayırmacılık ve liyakatsizlik gibi durumların ekonomik krizin nedeni olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 67 oldu. Toplumun yüzde 35.7'si ise krizin dış güçlerden kaynaklandığını belirtti.

KAYIPLAR KORKUTUYOR

Krizin toplum üzerindeki etkisini araştıran ve Yöneylem tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 10 kişiden 7'si hayat standartlarını ve sahip olduklarını kaybetmekten endişe ediyor. Toplumun yüzde 61.1 gibi ezici bir çoğunluğu işini kaybetmekten ve iş bulamamaktan korktuğunu açıklarken, yüzde 68.4'ü ise borçlarını ödeyememekten korkuyor.

İhtiyaçlar karşılanamıyor faturalar ödenemiyor

– Hanelerin ekonomik durumuna bakıldığında ise yine ortaya çıkan en büyük iki sorun borçlar ve işsizlik. Halkın yüzde 41.2'si hanesinde kendisinin veya yaşayan bir başka bireyin işsiz olduğunu ve iş aradığını açıkladı. Yüzde 48'i ise geçen ay en az bir faturasını ödeyemediğini veya zorunlu bir ihtiyacını karşılayamadığını açıkladı. Araştırmada, bu şartlar altında toplumun yüzde 66.1'ine göre çözülmesi gereken ilk sorunun ekonomik kriz olduğu ortaya konuldu. Vatandaşların yüzde 29.1'i ise enflasyonu en önemli sorun olarak belirtti. En acil çözülmesi gereken üçüncü sorun ise yüzde 11.2 ile adaletsizlik oldu.

Sağlık ve eğitim endişelendiriyor

Toplam 27 ilde 2.488 panelist ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre eğitim ve sağlık ihtiyaçları da vatandaşın temel endişe kaynakları arasında yer alıyor. Toplumun yüzde 56'sı kendisinin veya ailesinden birinin eğitim alamamasından korktuğunu açıklarken, yüzde 8.4 de eğitimi Türkiye'nin en önemli sorunu olarak gösterdi. 10 kişiden 6'sı iktidar tarafından sık sık devrim yapıldığına atıfta bulunulan sağlık alanındaki harcamalarını karşılayamamaktan korktuğunu açıkladı. Yine toplumun yüzde 3.4'ü sağlık sistemindeki sorunları Türkiye'nin çözülmesi gereken ilk 10 sorunu arasında sıraladı.