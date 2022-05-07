Hazine yine arazi satıyor

Paraya her sıkıştığında kamuya ait değerli arsa ve arazileri satışa çıkaran hükümet bu sefer de turizm yöreleri başta olmak üzere değerli arazi ve arsaları acil satmak için özelleştirme ihalesi düzenledi.

Erdoğan SÜZER

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İzmir, Antalya, Muğla, Aydın ile Ankara'daki 10 ayrı taşınmaz özelleştirme yoluyla acil satılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ‘Yatırımcılara Duyuru' başlığıyla yayımlanan ihale ilanına göre, arsa ve araziler Özelleştirme Kanunu kapsamında doğrudan ‘satış' yöntemiyle özelleştirilecek. ÖİB, birbirinden değerli taşınmazlara teklif verme süresini ise 22 ile 23 günle sınırladı. Taşınmazları almak isteyenlerden en geç 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihine kadar tekliflerini ÖİB'e sunmaları istendi.

PAZARLIKLA SATILACAK

Arsaların satış ihaleleri, kapalı zarfla teklif alındıktan sonra görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek, teklif sahipleri arasında açık artırma düzenlenecek. ÖİB Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı için isterse ihaleleri iptal edebileceği gibi teklif verme süresini ileri bir tarihe de uzatabilecek.

Satışa çıkan taşınmazlar

Satışa sunulan 10 taşınmazın ikisi 26 bin ve 5 bin 356 metrekarelik iki ayrı arsa halinde İzmir Çeşme'de bulunuyor. Ankara Yenimahalle'de yaklaşık 22 dönüm, Gölbaşı ilçesinde de 1.200 metrekarelik iki arsa ile Antalya Döşemealtı Yeşilbayır'da 23.5 dönümlük değerli arsa, Muğla'nın Bodrum ilçesinde biri 28 dönüm diğeri 8 dönüm iki taşınmaz da satılacak. Aydın'ın Didim ilçesinde de toplamda 29 dönümü bulan 3 ayrı taşınmaz da satışa çıkarıldı.