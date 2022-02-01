Her 10 kripto varlıktan biri onlarda: Tartışma sürüyor… Düzenleme mi yasak mı?

Rusya Merkez Bankası kripto varlıklara ilişkin kapsamlı bir yasak konusunda bastırırken hükümetin yaptığı bir araştırmada dünya üzerindeki kripto varlıkların yüzde 12'sinin Ruslara ait olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası kripto yasağı için bastırırken hükümet yetkilileri kripto piyasasını düzenlemek için yeni bir plan hazırlıyor. Bu hazırlıklar sırasında yapılan bir araştırmaya göre Ruslar toplam 16,5 trilyon ruble (214 milyar dolar) değerinde kripto paraya sahip.

Küresel varlıkların toplam değerinin yaklaşık yüzde 12’sine eşdeğer olan bu rakam, hükümetin kripto sektörünü yasaklamasını zorlaştırıyor. Bloomberg’e konuşan iki Kremlin kaynağına göre bu miktar geçen ay en büyük kripto borsalarının kullanıcı bilgileri analiz edilerek hesaplandı.

Yine de yatırımların yapısı nedeniyle Rusların elinde ne kadar kripto para olduğuna dair tam bir hesaplama yapılamıyor. Rusya ayrıca Bitcoin madenci konusunda dünyanın en büyük üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Ayrıca Singapur merkezli TripleA kripto ödeme şirketinden alınan verilere göre, 17 milyondan fazla Rusya vatandaşı kripto sahibi.

MERKEZ BANKASI VE HÜKÜMET AYRIŞIYOR

Bu sırada Rusya Merkez Bankası yetkilileri yerel kripto endüstrisi üzerinde kapsamlı bir yasak için bastırırmaya devam ediyor. Hükümetin yaklaşımı ise daha yumuşak.

Hükümet ve Rusya Merkez Bankası, Rusya’daki kripto para birimlerinin geleceği konusunda anlaşmazlığa düşerken, Başkan Vladimir Putin yetkilileri uzlaşma bulmaya çağırdı.

Merkez Bankası, kriptoların Rusya’nın tüm finansal sistemi için bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek madencilik ve ticaretin kapatılmasını istiyor.

Hükümet ise ticareti Rus bankalarıyla sınırlamak, yabancı kripto borsa sitelerini engelleme sürecini basitleştirmek ve yerleşik olmayanlara meşru yerel borsalara erişim sağlamak gibi bir dizi kural üzerinde kafa yoruyor. Ayrıca kriptoların muhalefet partilerini yasadışı bir şekilde finanse etmek için kullanılabileceği konusunda endişeler de mevcut.

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