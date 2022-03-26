Hijyen ürünlerinde vergi indirimi talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, temizlik ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi, ÖTV'nin ise sıfırlanmasını talep etti.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hijyen ürünlerinde vergi indirimi talep etti.

Palandöken, çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerindeki ÖTV oranının sıfırlanmasını, KDV’nin ise düşürülmesi gerektiğini söyledi.

‘ENFLASYONU DA AŞAĞI ÇEKER’

Herkesin temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için vergilerde düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Fiyatların düşmesi ile birlikte enflasyon da aşağı gelir” dedi.

“Pandemi süreci maalesef sürüyor. Dolayısıyla maske ve mesafenin yanında hijyene olan ihtiyacımız da aynı önemini koruyor” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte bebek ve çocukların bezleri, kadınların, hastaların ya da yaşlıların pedleri de kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinden. Çamaşır makinesi olmayan ev yok. Yani çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bununla birlikte çamaşır suyu, kolonya, dezenfektan, ıslak mendil gibi diğer temizlik ürünlerinin de kullanımı günümüzde artık en temel ihtiyaçlardan.

Bu hijyen ürünlerindeki yüzde 18’lik KDV oranı düşürülmeli ve ÖTV tamamen kaldırılmalı.”

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