Hindistan’da tepkiler olmuştu: İlker Aycı, Air India CEO’su olmayacak

THY'nin eski yönetim kurulu başkanı İlker Aycı'nın Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olarak 1 Nisan'da göreve başlayacağı ilan edilmişti ancak ülkedeki tepkiler üzerine durum değişti. Aycı, teklifi kabul etmediğini açıkladı.

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2015’ten bu yana sürdürdüğü Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden ocak ayında ayrılan M. İlker Aycı’nın yeni adresinin Hindistan Hava Yolları (Air India) olacağı açıklanmıştı ancak anlaşma iptal oldu.

Aycı, 1 Nisan’da başlayacağı ilan edilen Tata Group bünyesindeki Air India CEO’luk görevini, Hindistan kamuoyunda bazı çevrelerce farklı bir zemine çekilme çabası nedeniyle kabul etmediğini açıkladı.

Aycı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şubat ayında açıklanan ve 1 Nisan itibariyle başlayacağım ilan edilen Tata Group bünyesindeki Air India CEO’luk görevinin Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabasını yakından izliyorum.

Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim.”

Aycı, ayrıca global bir şirket olarak saygı duyduğu Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığını dile getirdi.

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