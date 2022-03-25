Hizmet, perakende ve inşaatta güven azalmaya devam ediyor

TÜİK verilerine göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven endekslerindeki düşüş sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2022 dönemine ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı.

Girişim üst yöneticilerinin; girişimleri için mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçen mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,1 ve inşaat sektöründe yüzde 2,0 azaldı.

Şubat ayında da güven endeksi önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azalmıştı.

İYİMSERLİK AZALMAYI SÜRDÜRÜYOR

TÜİK verilerine göre martta inşaat güven endeksi 81, perakende ticaret sektörü güven endeksi 116 ve hizmet sektörü güven endeksi 111,3 olarak belirlendi. Buna göre perakende ve hizmet sektörlerinde iyimserliğin düşmeye devam ettiği ve inşaat sektöründeki kötümserliğin arttığı görüldü.

0-200 aralığında değer alan güven endeksinin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

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