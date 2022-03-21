Husiler Suudi tesislerini vurdu, petrol fiyatları sıçradı

AB'nin Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haberler, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin beklentilerin azalması ve Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırılar petrolü yeniden tırmanışa geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları hafta sonu Suudi Arabistan’dan, Avrupa’dan ve Ukrayna’dan gelen haberlerin ardından bu haftanın ilk işlem gününe artışla başladı.

Gelen haberlerin arz endişelerini tetiklemesi nedeniyle Brent petrol vadeli işlemleri bir önceki işlem gününe göre yüzde 3,2 artarak varil başına 111 doların üstüne çıktı. Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 3,4 artışla 108 dolara yükseldi.

HUSİLER SUUDİ PETROL ŞİRKETİNİ VURDU

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası doğan arz endişeleri yüzünden yüksek seyreden petrol piyasasına bir darbe de Suudi Arabistan’daki saldırılardan geldi.

Dün Yemenli Husiler Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde yer alan Aramco tesislerine ve Zahran elektrik santraline insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Saldırıda İHA’lardan atılan bombaların hedefi olan tesislerde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri ise saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, Aramco tesislerinin de aralarında bulunduğu bazı noktaları balistik füze ve İHA’larla hedef aldıklarını kaydetti. Yerel yetkililerden ise saldırıda ölen yada yaralananlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BİR DARBE DE AVRUPA’DAN

Öte yandan Avrupa Birliği hükümetleri ile ABD Başkanı Joe Biden arasında planlanan görüşmelere ilişkin haberler de fiyat artışlarında etkili oldu. Görüşmeler batı ülkelerinin Moskova’ya yönelik tepkisini sertleştirmeyi amaçlıyor.

Bu hafta gerçekleşmesi planlanan görüşmelerde AB hükümetlerinin Rusya’ya petrol ambargosu uygulayıp uygulamamayı değerlendirilecek. Daha öncesinde ABD ve İngiltere Rus petrolüne yaptırım uygulayacağını açıklamış ancak AB ülkeleri bu konuda herhangi bir adım atmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Petrol fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği tarih olan 24 Şubat’tan itibaren tırmanışa geçmişti.

Bu tarihten sonra kademeli olarak yükselen petrol fiyatları ABD ve İngiltere’nin Rus petrolüne yaptırım açıklamasının ardından Brent petrolü varil başına 140 dolar seviyesine yaklaşmış iki hafta önce ise sert inerek 100 dolar seviyesine düşmüştü. Ancak fiyatlar geçtiğimiz hafta barış görüşmelerine ilişkin beklentilerin azalması nedeniyle tekrar artmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki artışlar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması fiyatları da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol piyasasındaki yükselişin yurt içinde de pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

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