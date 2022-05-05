İflas riski ile ihale iptali yağıyor

Yakın zamana kadar büyük kazanç kapısı görülen kamu ihaleleri müteahhitler için iflas riskine dönüştü. Müteahhitler yüksek teklif verince binlerce ihale iptal edildi.

Erdoğan SÜZER

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yılın başında tespit edilen birim fiyatlar kamuda yüzlerce ihalenin iptaline neden oldu. İhaleye çıkan kamu kurumları yaklaşık bedelle iş yaptıracak müteahhit bulamıyor. Firmalar yaklaşık değerin iki katına varan teklifler sununca çok sayıda ihale iptal edildi. İptal edilen işler arasında yol bakım ve onarımından hastane ve okul inşaatlarına kadar halkı yakından ilgilendiren bir çok kritik proje bulunuyor.

Aşırı yükselen inşaat maliyetleri yüzünden kamudan aldıkları işleri bitirmekte zorlanan, büyük çoğunluğu iflas riskiyle karşı karşıya kalan kamu müteahhitleri, yeni açılan ihalelere temkinli yaklaşıyor. Geçmişte, ihaleyi açan kurumun belirlediği yaklaşık bedelin altına inerek işi almaya çalışan müteahhitler son dönemdeki ihalelere ya teşekkür mektubu veriyor ya da yaklaşık bedelin 2-3 katı fiyat teklifi sunuyor. Kurumlar yaklaşık bedelin üzerinde gelen teklifleri değerlemeye alamayınca da ihaleler bir bir iptal ediliyor.

GERİYE DÜŞTÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2022 yılı için belirlediği temel inşaat malzemeleri birim fiyatları yılın daha üçüncü ayında piyasanın çok gerisine düştü. Örneğin hazır beton birim fiyatı bakanlık tarafından 590 lira açıklanırken mart sonunda hazır beton fiyatı bin 50 lirayı aştı. Aynı şekilde 13 bin 678 lira ilan edilen demir 16 bin 700 lira, 97 lira yazılan laminant parke 135 liraya ulaştı. Firmalar, yeni zamlardan endişe ettikleri piyasa fiyatları karşısında zarar etmemek için ihalelere yüksek fiyat veriyor. Sonuçta çok sayıda ihale iptal ediliyor.

Kritik pek çok projenin ihalesi iptal oluyor, risk büyüyor

İptal edilen ihaleler arasında yurdun dört bir yanındaki okul, hastane, yol, köprü, kamu hizmet binası, millet bahçesi, yangına müdahale amaçlı orman yolu açılması gibi halkı yakından ilgilendiren kritik projeler de bulunuyor. İhalelerin yapılamaması halinde bozulan karayollarının onarılamayacağı, yeni yol ve köprülerin yapılamayacağı, okul ve hastane açığı oluşacağı ifade ediliyor.