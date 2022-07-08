İlaca zam geldi, eczacıların kâr oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ilaç satışında eczacıların aldığı kâr oranı artırıldı.

Sozcu.com.tr

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı.

Kararda “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2022 yılı Temmuz ayında yüzde 25 arttırılır. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz” ifadeleri yer aldı.

ECZACILARIN KÂR ORANLARI ARTIRILDI

Öte yandan ilaç satışında eczacıların aldığı kâr oranı artırıldı.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL’ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25’ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13’e çıkarıldı.

İlaçlarda depocuların kâr oranları ise değişmedi.

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